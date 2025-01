Els xòfers de Coopalsa agraeixen la restauració horària “per tornar a oferir el millor servei”

Que els conductors de la companyia de serveis d’autobusos nacionals Coopalsa hagin pogut recuperar des d’avui mateix els seus horaris convencionals, amb cinc dies de treball de vuit hores cadascun, i no hagin de veure així ampliat el seu horari fins a les 13.00 hores com ells mateixos afirmaven fa unes setmanes ha sigut una resolució molt celebrat dins del comitè d’efectius i corroborada pel seu portaveu, Marcelo Orieta. “Hem arribat a una bona entesa amb la companyia que continuarem tractant aquests dies fora de la taula d’arbitratges. Estem tots molt satisfets que se’ns hagi escoltat i creiem que això ens permetrà oferir el millor servei possible”, ha concretat el mateix Orieta per a EL PERIÒDIC.

Una decisió que, contràriament, no ha satisfet d’igual forma a la mateixa empresa, que veu que no procedir amb els canvis que s’estaven implementant “genera una situació complexa per a la planificació del servei”, tal com ha assegurat aquest matí el gerent de la firma, Gabriel Dallerés. “La situació no és complexa com diu, més aviat el contrari, podrem tornar a garantir un bon servei com el que fèiem abans“, ha sostingut sobre això el representant del comitè, qui agrega que amb els horaris partits que estaven duent a terme fins ara “moltes vegades complicaven la coordinació en arribar-se ajuntar fins a tres autobusos de la mateixa línia“, ha manifestat Orieta.

Altrament, i pel que fa a les paraules del gerent de Coopalsa en titllar la situació “d’injusta i no equitativa”, Orieta ha contrariat el seu argument exclamant que el servei que s’estava brindant “no era bo”, i que aquesta és una “decisió justa” en poder els conductors retornar a casa seva després de les vuit hores diàries marcades per llei. “No era plausible per a nosaltres realitzar 13 o 14 hores en un sol servei, pel benefici de l’empresa òbviament que sí, però no per a nosaltres”, ha raonat l’encarregat.

Finalment, i veient les dues de les set demandes aprovades pel cos d’arbitratge, Orieta ha estipulat que les reunions que es duran a terme a part amb Coopalsa, i més exactament amb el seu gerent la setmana vinent, podrien anar per bon port per intentar “rectificar altres aspectes pendents” que els faran millorar en el seu dia a dia. Val a dir que l’empresa, que no s’havia pronunciat fins ara per evitar trastocar més l’entorn i no afectar en la resolució arbitral, ha sostingut que “han treballat intensament per defensar els seus interessos i els dels seus usuaris i de conformitat amb la legislació vigent”.