La taula d’arbitratge dona la raó als conductors de Coopalsa en dues de les seves demandes

El laude arbitral que resol el conflicte entre Coopalsa, concessionària de diverses línies de transport públic del Principat, i el comitè d’empresa ha establert l’obligació de la companyia de reorganitzar els horaris laborals en un termini de quinze dies. Aquesta resolució ha reconegut dues de les set demandes presentades pels treballadors, que inclouen la implementació d’horaris intensius de 40 hores setmanals repartides en cinc dies de treball.

Segons ha explicat Gabriel Dallarés, gerent de Coopalsa, l’empresa considera que el laude no s’ajusta a dret i lamenta que la decisió sigui “contrària als interessos de l’organització i de la mobilitat pública al Principat”. Tot i que quatre de les demandes han quedat fora de l’arbitratge i la cinquena haurà de ser resolta als tribunals jurisdiccionals, Dallarés subratlla que “el resultat genera una situació complexa per a la planificació del servei”.

La companyia, que gestiona les línies L2, L3, L4, L5, L6 i la Línia Circular, havia mantingut fins ara una postura de prudència, evitant pronunciar-se durant el procés de conciliació i arbitratge per facilitar un entorn favorable a una entesa. “Hem respectat el procediment en tot moment, però lamentem profundament que aspectes fonamentals no hagin estat considerats per garantir una resolució justa i equitativa del conflicte”, ha afegit Dallarés.

El balanç que Coopalsa fa del resultat inclou el reconeixement d’avanços significatius durant l’acte de conciliació prèvia, en què es van acordar dues demandes del comitè d’empresa. Malgrat això, l’empresa manifesta que els canvis requerits per l’arbitratge podrien complicar l’organització del servei. La companyia ha anunciat que analitzarà amb detall la resolució en els propers dies per determinar els passos a seguir, declinant fer més declaracions fins que hagi estudiat completament la situació.