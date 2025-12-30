Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El Periòdic d'Andorra
Circulació transfronterera i seguretat viària

Els vehicles andorrans no estan obligats a utilitzar la balisa V16 en cas d’accident o avaria a les carreteres d’Espanya

El Govern confirma que la normativa d’Andorra és compatible amb la regulació espanyola en matèria de presenyalització de perill

Els vehicles matriculats a Andorra que circulen per Espanya no estan obligats a portar ni a utilitzar la balisa V16 exigida als turismes matriculats en territori espanyol. Així ho ha confirmat el Govern a l’Agència de Notícies Andorrana, en resposta als dubtes generats arran de l’entrada en vigor de la normativa espanyola.

Segons ha detallat l’Executiu, el marc legal andorrà en matèria de presenyalització de perill és compatible amb la regulació vigent a Espanya. En aquest sentit, la normativa espanyola preveu que els vehicles matriculats a l’estranger compleixin els requisits si utilitzen els dispositius exigits o autoritzats al seu país d’origen.

D’aquesta manera, els vehicles andorrans es consideren conformes quan, en cas d’immobilització a la via pública, fan servir els triangles de presenyalització homologats que estableix la normativa andorrana. Igualment, també és vàlid l’ús del senyal lluminós d’emergència groc auto, recollit a l’article 18 del decret corresponent, que és funcionalment equivalent a la balisa V16.

Pel que fa a les condicions d’utilització, el Govern recorda que els triangles s’han de col·locar, sempre que no suposi un risc per al conductor, a una distància aproximada de 50 metres del vehicle i amb una visibilitat mínima de 100 metres. En vies de sentit únic o amb més de tres carrils, n’hi ha prou amb un sol triangle situat a la part posterior del vehicle, i és obligatori portar armilla reflectant durant la col·locació.

Com a alternativa, el senyal lluminós groc auto pot substituir els triangles i s’ha de col·locar a la part superior del vehicle, garantint una visibilitat de 360 graus. Aquesta opció permet evitar sortir del cotxe en situacions de risc i contribueix a reforçar la seguretat viària dels conductors.

