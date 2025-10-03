Els tràmits vinculats al registre de vehicles, un dels blocs de tràmits més sol·licitats, seran més àgils

El procés de transformació digital de l’administració també inclou la simplificació i l’agilització dels tràmits. En aquest sentit, una de les últimes millores que ha impulsat el Govern és la unificació dels tràmits del registre de vehicles, un dels blocs de tràmits més sol·licitats i que representa un volum més important de demandes. I és que la complexitat actual d’alguns tràmits vinculats al registre de vehicles genera càrrega administrativa. Per aquest motiu, s’ha decidit reduir el nombre de tràmits vinculats a aquesta temàtica i unificar-ne alguns aspectes. A més, amb la modificació del decret, també s’ha aprofitat per impulsar una actualització de les tarifes associades als tràmits del Registre de vehicles.