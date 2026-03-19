Els tallers amb gossos s’incorporen a l’àrea de Salut Mental Infantojuvenil per reforçar el benestar emocional

L’àrea de Salut Mental Infantojuvenil de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha incorporat tallers assistits amb gossos amb l’objectiu de reforçar el benestar emocional dels pacients adolescents ingressats. L’activitat, a càrrec de l’entitat Kissos, es duu a terme dos dissabtes al mes i s’adreça principalment a joves d’entre 12 i 18 anys amb problemes de salut mental que requereixen ingrés hospitalari.
L’educadora canina de Kissos, Cristina Pitart, ha explicat que l’activitat té com a finalitat “el benestar emocional de les persones que hi participen”, incidint en aspectes com “una reducció de l’estrès” i “una connexió amb el gos”. En aquest sentit, ha afegit que a través d’aquesta interacció “podem aconseguir moltes millores a nivell emocional, cognitiu”, i ha destacat que les sessions permeten que els pacients “es puguin expressar” i “connectin amb el món a través del gos”.
Pitart ha assenyalat que les sessions es realitzen en grup amb els pacients presents a la planta, sempre de forma voluntària. “Si en algun moment algun d’ells no vol participar, evidentment no se’ls obliga”, ha indicat, tot afegint que ha observat una participació creixent. Així mateix, ha explicat que alguns pacients “ja estan esperant que arribi el gos”, fet que evidencia l’acollida de l’activitat. El gos utilitzat actualment, el Tequila, està preparat específicament per a teràpia, ja que aquests “han de poder mantenir una línia molt estable” i “saber estar”.
Per la seva banda, la responsable de l’àrea, Maria Giró, ha valorat positivament la iniciativa i ha assenyalat que aquests tallers “ens ajuden en el nostre dia a dia i en la nostra feina”. Giró ha destacat que l’activitat actua com a element d’atracció per als pacients, en un àmbit marcat per l’estigma. “Moltes vegades als pacients els costa venir a Salut Mental”, tot remarcant que els tallers faciliten el vincle amb els professionals i permeten introduir altres intervencions terapèutiques.
“És el dia que gairebé no hi cabem”, ha afirmat en relació amb la participació, afegint que fins i tot hi ha pacients que, tot i estar en procés d’alta, “volen seguir venint a aquests tallers”. A més, ha remarcat que existeix evidència científica sobre els beneficis d’aquestes teràpies, especialment en la reducció de l’ansietat, i ha destacat que “el gos no et jutja” i esdevé “un element neutre que només dona coses positives”.
El projecte compta amb el suport de la Fundació Aurora Fornés i Padreny, el gerent de la qual, Eduard Padreny, ha assenyalat que es tracta d’una iniciativa que feia temps que es volia impulsar. “Era una fita que portàvem temps intentant aconseguir”, ha afirmat, tot destacant que aquest tipus de teràpia “és molt beneficiós per als usuaris” i que en altres hospitals “no hi ha cap tipus de problema, tot és benefici”. Així, Padreny ha indicat que l’objectiu és continuar ampliant aquest tipus d’activitats i ha subratllat que la fundació treballa per “buscar el benefici de l’usuari de salut mental”.
En aquesta línia, no es descarta estendre els tallers a altres àrees en el futur, sempre que es mantinguin els criteris de seguretat i funcionament establerts. Cal remarcar que els tallers, els quals no tenen caràcter obligatori, es van iniciar a finals de gener i principis de febrer i ja acumulen diverses sessions. Segons Giró, es tracta d’una iniciativa consolidada: “No és una prova pilot i és estable”, ha afirmat, tot destacant que ha estat validada pels protocols hospitalaris i que no ha generat incidències.