Els Socialdemòcrates defensen intervenir el mercat de lloguer i esperen el text ‘oficial’ sobre la descongelació

El grup parlamentari Socialdemòcrata no comparteix la idea de deixar que el mercat de l’habitatge funcioni sense intervenció i defensa la necessitat de regular-lo, especialment en l’àmbit del lloguer assequible. La formació parlamentària assegura que està a l’espera de conèixer el text que el Govern prepara sobre la descongelació dels lloguers prevista per al 2027 per poder valorar-ne el contingut.
Els Socialdemòcrates es mostren crítics amb la proposta de “deixar fluir” el mercat immobiliari. Segons fonts del grup parlamentari, “nosaltres amb ‘deixar fluir’ el mercat immobiliari no estem gaire d’acord” i consideren que cal “un mercat intervingut sobretot pel que és el lloguer a preu assequible”. En aquest sentit, defensen que el mercat de l’habitatge “no és un mercat únic” i aposten per impulsar una normativa que reguli específicament aquest tipus d’habitatge.
El grup parlamentari reiteren que la solució passa per establir una regulació clara. “Nosaltres seguirem defensant aquesta postura i és evident que cal una llei marc que reguli”, apunten, tot advertint que sense aquest marc legal “serà molt complicat trobar una solució” al problema de l’habitatge.
“Creiem que cal un mercat intervingut sobretot pel que és el lloguer a preu assequible” – Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Pel que fa a l’origen de la situació actual, el grup parlamentari considera que la crisi d’habitatge és conseqüència de les polítiques aplicades en els darrers anys. Segons indiquen, “si estem on estem avui en dia és perquè s’ha deixat fer el mercat fins que s’ha hagut d’intervenir de cop perquè era insostenible”. En aquesta línia, atribueixen la situació al que qualifiquen de “liberalisme de DA i de Ciutadans Compromesos”, així com al suport d’altres forces en determinades qüestions.
Sobre la futura descongelació dels lloguers, el grup insisteix que encara no ha fixat una posició definitiva perquè no disposa del text legislatiu. “Nosaltres estem pendents de veure el text de Govern”, assenyalen, i remarquen que la mesura “no es pot fer de qualsevol manera”.
Des del grup parlamentari de Demòcrates, en canvi, es mantenen alineats amb les línies anunciades per la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol. Pel que fa a la llei de descongelació dels lloguers, indiquen que el text s’està ultimant amb la previsió que pugui ser aprovat en Consell de Ministres en les properes setmanes.