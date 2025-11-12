Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata a l'última sessió del Consell General.
Crítica al projecte pressupostari governamental

El Grup Socialdemòcrata presenta una esmena a la totalitat al pressupost del 2026 per manca de visió

Susanna Vela considera que el projecte del Govern no aposta prou per l’habitatge públic, la transició verda ni la planificació estratègica del país

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha registrat una esmena a la totalitat al projecte de pressupost per al 2026. La seva presidenta, Susanna Vela, ha justificat la decisió argumentant que el text elaborat pel Govern manca d’ambició i de visió de futur.

Vela ha expressat que el pressupost hauria de ser “una eina per impulsar el canvi i el creixement amb projecció”, però ha lamentat que el document presentat “només serveixi per mantenir el funcionament diari de l’administració”.

La parlamentària ha criticat que no s’hi destinin prou recursos a l’habitatge públic ni a projectes estratègics relacionats amb la transició verda o el desenvolupament sostenible. També ha assenyalat que, tot i la inversió en infraestructures de xarxa, el Govern està executant projectes que “arriben tard”, com els vials de la Massana i de Sant Julià de Lòria, i ha reclamat una millor planificació.

El PS reclama un pressupost orientat al desenvolupament sostenible, la innovació i una millor gestió dels recursos públics

Vela ha advertit, a més, sobre la duplicitat d’organismes i institucions, fet que considera una mostra d’ineficiència en la gestió dels recursos públics. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de garantir que les inversions siguin realment útils i eficaces.

Amb aquesta esmena, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol posar l’accent en la importància d’un pressupost que afronti els reptes reals del país i que aposti per la innovació, l’habitatge, la transició energètica i una planificació de llarg abast.

