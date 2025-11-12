El Grup Socialdemòcrata presenta una esmena a la totalitat al pressupost del 2026 per manca de visió

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha registrat una esmena a la totalitat al projecte de pressupost per al 2026. La seva presidenta, Susanna Vela, ha justificat la decisió argumentant que el text elaborat pel Govern manca d’ambició i de visió de futur.
Vela ha expressat que el pressupost hauria de ser “una eina per impulsar el canvi i el creixement amb projecció”, però ha lamentat que el document presentat “només serveixi per mantenir el funcionament diari de l’administració”.
La parlamentària ha criticat que no s’hi destinin prou recursos a l’habitatge públic ni a projectes estratègics relacionats amb la transició verda o el desenvolupament sostenible. També ha assenyalat que, tot i la inversió en infraestructures de xarxa, el Govern està executant projectes que “arriben tard”, com els vials de la Massana i de Sant Julià de Lòria, i ha reclamat una millor planificació.
El PS reclama un pressupost orientat al desenvolupament sostenible, la innovació i una millor gestió dels recursos públics
Vela ha advertit, a més, sobre la duplicitat d’organismes i institucions, fet que considera una mostra d’ineficiència en la gestió dels recursos públics. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de garantir que les inversions siguin realment útils i eficaces.
Amb aquesta esmena, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol posar l’accent en la importància d’un pressupost que afronti els reptes reals del país i que aposti per la innovació, l’habitatge, la transició energètica i una planificació de llarg abast.