La comunitat colombiana avala la contractació en origen, però alerta que l’accés a l’habitatge serà clau perquè funcioni

La futura prova pilot de contractació en origen entre Andorra i Colòmbia continua generant expectació entre els treballadors interessats a venir al Principat. Des de l’Associació de Colombians, la seva presidenta, Katherine Barbosa, valora positivament les negociacions en curs, però alerta que l’accés a l’habitatge i el desconeixement dels nous requisits migratoris continuen sent les principals preocupacions dels candidats. «Ho valorem d’una forma molt positiva, constructiva i, sobretot, amb molta esperança», ha assegurat Barbosa en declaracions a EL PERIÒDIC, tot destacant que el model que estan negociant ambdós països representa «un avenç històric» per a les comunitats extracomunitàries i permetria ordenar els fluxos migratoris «de manera segura».
Tanmateix, i més enllà de l’interès que desperta el projecte, Barbosa ha assenyalat que les preguntes que rep l’associació continuen girant al voltant de qüestions molt concretes. «El cost de la vida real, els salaris i, de manera molt central, l’accés a un habitatge digne són els temes que més ens consulten», ha afirmat. En aquest sentit, la presidenta de l’entitat ha advertit que la implicació de les empreses serà determinant per garantir l’èxit del model, tot remarcant que «necessitem que les empreses que contracten en origen s’involucrin activament en la solució de l’habitatge, perquè el mercat local està tensionat». «El sistema només funcionarà si existeix un equilibri i corresponsabilitat entre administracions, empreses i treballadors», ha afegit.
«A Andorra es ve amb contracte de treball autoritzat des d’origen; la via d’arribar com a turista per buscar feina ja no és viable ni legal» – Katherine Barbosa
En un altre ordre, una de les preocupacions que més s’està detectant, com no podia ser d’una altra manera, és la vinculada amb l’entrada en vigor de l’Entry/Exit System i amb els terminis de permanència legal: «Amb la nova normativa, la gent té por de quedar en una situació irregular sense saber-ho», ha apuntalat Barbosa. Així, moltes de les consultes que els hi arriba tant a ella com a la resta de membres de l’entitat estan relacionades amb el fet que el temps d’estada a Andorra com a turista computi dins dels límits generals de l’espai Schengen.
En aquest sentit, l’associació també està detectant molt dubtes sobre els terminis necessaris perquè les autoritats validin les autoritzacions i les comprovacions de seguretat vinculades al nou model de contractació. Per aquest motiu, Barbosa ha defensat que la informació que es faciliti als candidats sigui «absolutament transparent» abans del desplaçament. «La frustració s’evita explicant clarament des del primer moment quin serà el salari net, quant costa un lloguer i quines són les normes migratòries», ha ressaltat.
«La frustració s’evita explicant clarament des del primer moment quin serà el salari net, quant costa un lloguer i quines són les normes migratòries» – Katherine Barbosa
Des de l’entitat insisteixen, però, que un dels canvis més importants que pot portar aquest nou model de contractació és que les persones interessades a treballar a Andorra hauran d’arribar amb una oferta autoritzada des d’origen: «A Andorra es ve amb contracte de treball autoritzat des d’origen; la via d’arribar com a turista per buscar feina ja no és viable ni legal», ha advertit Barbosa, qui ha recordat igualment que el nou sistema europeu ja obliga a respectar estrictament els terminis de permanència. «Els 90 dies de turista s’esgoten de forma real i estricta, i quedar irregular pot tancar les portes de tota Europa durant anys», ha afegit.
Tanmateix, i malgrat aquesta sèrie de reptes encara per esclarir, l’associació sí que considera que la futura contractació en origen pot representar una oportunitat tant per als treballadors com per al país, sempre que el procés vagi acompanyat de seguretat jurídica, informació clara i mecanismes que facilitin la integració dels nouvinguts. «Andorra és un país meravellós que acull amb respecte la comunitat migrant, però també exigeix compromís amb les seves normes, la convivència i la seva identitat», ha conclòs Barbosa.