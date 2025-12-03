Grandvalira avança la temporada i oferirà les primeres baixades aquest dijous a Pas de la Casa i Grau Roig

Grandvalira encetarà la temporada d’hivern un dia abans del previst amb l’obertura anticipada dels sectors del Pas de la Casa i Grau Roig aquest dijous 4 de desembre. L’estació habilitarà un forfet especial de 45 euros que només es podrà adquirir a les taquilles d’aquests dos punts, una oportunitat que permetrà als esquiadors fer les primeres baixades abans de l’inici oficial de la temporada.
A partir de divendres, Grandvalira posarà en marxa la resta de sectors i preveu que a partir de dissabte ja estigui operativa la connexió esquiable entre tots els punts del domini
Aquest avançament marcarà l’inici d’un dels ponts de la Puríssima amb més oferta esquiable dels últims anys. A partir de divendres, Grandvalira posarà en marxa la resta de sectors —Soldeu, El Tarter, Canillo i Encamp— i preveu que a partir de dissabte ja estigui operativa la connexió esquiable entre tots els punts del domini. En total, s’oferiran més de 100 quilòmetres de pistes, xifra que s’anirà ampliant progressivament segons les condicions i el treball dels equips de terreny.
Paral·lelament, Pal Arinsal també obrirà portes divendres amb més de 30 quilòmetres esquiables, el 90% dels remuntadors en funcionament i el telefèric que connecta els dos sectors operatiu des del primer dia. Ordino Arcalís, que ja va posar en marxa la temporada el 27 de novembre, ampliarà fins al 65% la seva superfície esquiable aquest cap de setmana. Entre els tres dominis, els visitants disposaran de més de 150 quilòmetres de pistes, una xifra que consolida Andorra com una de les destinacions més potents per al pont de desembre.