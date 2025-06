Sector primari

Els ramaders d’Ordino entreguen el xec solidari, amb un import de 1.188 euros, a l’associació Hi Arribarem

Durant l’acte es destaca la doble finalitat d’aquesta iniciativa: valorar la carn de qualitat del país i, alhora, donar suport a projectes socials

La sala del consell del Comú d’Ordino ha acollit aquest dilluns l’acte de lliurament del xec solidari per part dels ramaders de la parròquia a l’associació Hi Arribarem, en una acció que consolida la voluntat del sector primari de col·laborar amb entitats socials del país. L’import donat, de 1.188 euros, correspon al 10% de la recaptació obtinguda durant la subhasta de la vaca bruna per a consum, celebrada en el marc de la Fira del bestiar d’Ordino, una iniciativa impulsada per la taula de ramaders d’Ordino.

Durant l’acte, s’ha destacat la doble finalitat d’aquesta iniciativa: valorar la carn de qualitat del país i, alhora, donar suport a projectes socials. La cònsol major de la parròquia, Maria del Mar Coma, ha obert la sessió amb una intervenció en què ha subratllat el compromís del comú amb el teixit associatiu i amb la promoció dels valors del territori, tant des del sector tradicional de la ramaderia com des de la tasca de les entitats sense ànim de lucre.

Per la seva banda, el president d’Hi Arribarem, Joan Rossell, ha agraït la contribució a la seva tasca de fer gaudir de les muntanyes a aquells que d’una altra manera no podrien. També ha assenyalat que els hi tornen “amb rialles i una onada de felicitat”, esmentant que organitzaran, de cara al setembre, una sortida a Tristaina, i ha convidat els presents a participar-hi.