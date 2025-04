Dissuadir les conductes de risc

Els prop de 1.100 controls de la campanya contra l’alcohol i les drogues al volant deixa 16 detinguts

La taxa més elevada ha estat d'1,75 i fins a tres dels arrestats s'han vist implicats en accidents de trànsit amb danys materials

La Policia ha efectuat un total de 1.088 controls durant la primera campanya de l’any contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, els quals s’han dut a terme tant de dia com de nit en diversos punts de la xarxa viària des del dijous 3 d’abril fins al diumenge 13. En aquests 11 dies, el cos d’ordre ha detingut una setzena de persones, de les quals 12 són homes i quatre dones, la gran majoria residents al país.

Del total, 14 han estat arrestades per conduir sota els efectes de l’alcohol, una altra per positiu en drogues i, la darrera, per refusar sotmetre’s a la prova. També s’han imposat 10 sancions administratives per conduir amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87 i, a més, tres dels detinguts s’han vist implicats en accidents de trànsit amb danys materials.

Pel que fa a les taxes d’alcoholèmia, més de la meitat han registrat positius d’entre 1,21 i 2, i la resta, d’entre 0,87 i 1,20. Cal destacar que en aquesta campanya, igual que en la del passat Nadal, cap de les persones controlades ha superat els dos grams d’alcohol per litre de sang, ja que la taxa més elevada ha estat d’1,75. Quant a les edats, dels 16 detinguts, quatre tenen entre 18 i 25 anys; vuit més, entre 26 i 40 anys i, les altres quatre, més de 40.

Conscienciar i reduir la sinistralitat



En un comunicat, el Cos de Policia ha recordat que efectua diverses campanyes durant l’any contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues amb l’objectiu de dissuadir i prevenir conductes de risc. “Aquests segueixen el pla d’actuació marcat pel Ministeri de Justícia i Interior i es fan a proposta del cos amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat”, han citat.

Així mateix, han esmentat que són una “eina essencial” per continuar insistint en la importància de no barrejar el consum d’alcohol o drogues amb la conducció i conscienciar la ciutadania dels perills i les conseqüències greus que pot suposar. En darrer lloc, han informat que la pròxima campanya està prevista per finals de juny.