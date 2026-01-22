Els permisos de residència i treball creixen un 3,4% al tercer trimestre del 2025, superant les 43.000 autoritzacions

El nombre d’autoritzacions d’immigració en vigor a Andorra continua a l’alça. A 30 de setembre del 2025, els permisos de residència i treball sumaven 43.024 autoritzacions, un 3,4% més que un any enrere, segons les dades publicades aquest dijous pel Departament d’Estadística. En conjunt, el total d’autoritzacions en vigor se situava en 56.090, amb una variació anual positiva del 3,5%. Pel que fa als permisos de residència sense activitat laboral, n’hi havia 10.143 en vigor, un increment del 4,3% interanual. Els permisos de treball fronterer ascendien a 1.915, 40 més que al mateix període del 2024, fet que representa un augment del 2,1%.
Durant el tercer trimestre del 2025 s’han acordat 1.658 autoritzacions inicials, una xifra lleugerament inferior a la de l’any anterior (-1,1%). D’aquestes, gairebé la meitat corresponen a permisos de residència i treball (801), mentre que els permisos de residència van sumar 429 autoritzacions, amb un augment destacat del 15,6%. En canvi, les autoritzacions temporals de treball van disminuir un 11,1% en termes anuals.
Un dels descensos més pronunciats es dona en les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres, que al tercer trimestre van caure un 50,7% en comparació amb el mateix període del 2024. En el conjunt d’autoritzacions en vigor, aquest tipus de permís també registra una davallada anual del 47,3%, amb 188 autoritzacions actives.
Per sectors professionals, les dades mostren increments rellevants en les autoritzacions inicials del grup de personal directiu, que creixen un 29%, i en els treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i comerç, amb un augment del 8%. En canvi, baixen de manera notable les autoritzacions per a operadors d’instal·lacions i maquinària (-32,3%) i per a empleats administratius (-21,8%).
Quant a la procedència, el col·lectiu d’’altres nacionalitats’ és el més nombrós entre les autoritzacions inicials del trimestre, amb el 51,6% del total, seguit dels ciutadans espanyols (37,3%). Dins d’aquest grup, destaquen especialment les persones de nacionalitat colombiana, argentina i peruana.
Finalment, durant el tercer trimestre del 2025 es van registrar 304 baixes del país, un 12,6% més que en el mateix període de l’any anterior. La major part de les baixes corresponen a autoritzacions de residència i treball, i gairebé la meitat afecten persones de nacionalitat espanyola.