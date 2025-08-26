Els joves amb hipoteca, una tendència que es manté a l’alça tot i un preu de la vivenda en màxims històrics

L’afer amb l’habitatge fa temps que és la principal preocupació per a la població andorrana, doncs trimestre rere trimestre, el mercat immobiliari només fa que assolir màxims històrics. Tothom coneix algú amb problemes relacionats, o fins i tot un mateix pot ser qui els tingui, però si es fa una segregació per edats, els joves –ens basarem en menors de 35 anys– són els qui més ho pateixen. Bé, aquesta hauria de ser la premissa sobre el paper, però pel que fa a les hipoteques, no sembla ser el cas.
Des d’EL PERIÒDIC ens hem posat en contacte amb diferents entitats bancàries per saber si el jovent demana hipoteques i comparar-ho amb anys anteriors, i les xifres, tenint en compte l’actual preu de la vivenda, sorprendran a més d’una persona. A tall d’exemple, de la totalitat d’hipoteques de Creand l’any 2024 –no d’enguany perquè no s’ha finalitzat–, les dels joves representaven el 22%, un 47% més envers l’any 2020. Des de l’entitat també han apuntat que el mateix 2020 representaven el 19% del total i que, des de llavors, les hipoteques totals han augmentat un 27%. Així mateix, han assegurat que la tendència, en aquest cas amb els menors de 30 anys, “continua creixent”.
El mateix passa a MoraBanc. En aquest cas, el nombre d’hipoteques d’aquest 2025 es manté lineal si es compara amb les contractades l’any anterior fins al juliol, i les dels joves no són l’excepció, si bé l’any 2024 van augmentar un 2%: eren un 32% del total, mentre que el 2023 i el 2022 eren un 30%. Encara més, es tracta d’una dada que ha voltat aquests percentatges durant la darrera dècada, tret “d’anys puntuals”, i el 2016 ja s’enfilava al 31%.
Segons han comentat des d’aquest banc, la gran majoria d’hipoteques, “sempre per sobre del 90%”, les contracten residents. I la tipologia que predomina és la variable, la qual en els darrers tres anys ha suposat el 95%, “o més”, sobre el total d’operacions signades.
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. | El Periòdic
Les xifres
El preu de l’habitatge està actualment en màxims històrics. Només cal recuperar el darrer recull del Departament d’Estadística del segon trimestre d’enguany: el valor de mitjana del metre quadrat és de 4.498 euros, el doble del de l’any 2019, quan era d’uns 2.300 euros. Tot i això, la venda de pisos es manté a l’alça amb un 72% més envers el segon trimestre de l’any anterior. En relació amb això, des de MoraBanc assenyalen que el valor mitjà de les hipoteques d’aquest 2025 és de 313.000 euros, un 10% més que la mitjana del 2024, que va ser de 285.000 euros.
Un exercici numèric
A tall d’exercici per completar l’escrit, s’ha calculat quin és el percentatge de sou que un jove hauria de destinar per una hipoteca. Fem-ho amb un hipotètic cas d’algú que cobra el salari mitjà –a l’abril era de 2.752,99 euros– i es vol comprar un pis de 60 metres quadrats, tot seguint la norma del 50-30-20 i utilitzant la meitat d’aquest 50% del considerat ‘necessitats’ com a topall per destinar-ho íntegrament a pagar la hipoteca. Aquesta serà a 30 anys i sense cap mena d’interès, ni comissió d’obertura, ni despeses de notaria, ni ITP, ni IGI. Sense res, és un cas hipotètic.
Recuperant una de les xifres anteriors, la del preu mitjà del metre quadrat, i multiplicant-la pels 60 d’aquesta vivenda que es vol comprar, surt a un preu total de 269.880 euros. Abans de fer cap hipoteca, hauria d’avançar un 20% d’aquest total, que resulta ser de 53.976 euros per deixar 215.904 euros, ara sí, d’hipoteca. Si aquesta dada la divideixes pels 360 mesos que hi haurà en aquests 30 anys, resulta a pagar 599,73 euros mensuals. Per la qual cosa, un jove que cobra el salari mitjà hauria de destinar durant 30 anys un 21,7% del seu sou per comprar-se, a xifres actuals, un pis de 60 metres quadrats.
I quin hauria de ser el sou mensual perquè suposés el 25% màxim que hem marcat anteriorment, i així no ‘trastocar’ la norma del 50-30-20 d’estalvi? Doncs fent les mateixes operacions, dona com a resultat 2.399 euros.