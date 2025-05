Seguretat i sinistralitat

Els expedients sancionadors incoats per irregularitats laborals s’incrementen fins a un 45% durant el 2024

Les inspeccions arriben a les 1.224 actuacions, tot i que Casal no especifica si les empreses han arribat a ser realment sancionades

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha informat aquest dimecres que els expedients sancionadors incoats a empreses per irregularitats laborals han augmentat un 45% entre el 2023 i el 2024, passant de 33 a 48. Aquesta dada ha estat exposada durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què també s’han donat a conèixer les xifres relatives a la seguretat i sinistralitat laboral.

Casal ha destacat que l’increment de les sancions “no es pot vincular a un augment dels accidents laborals”, sinó a una major presència inspectora i recursos desplegats sobre el terreny. “Amb més inspecció, més recursos i més accions, hi ha menys accidents”, ha afirmat. En aquest sentit, ha detallat que el nombre d’accidents laborals ha passat de més de 3.700 el 2023 a una previsió de 2.400 el 2024.

Durant el mateix període, s’han dut a terme 1.224 actuacions en l’àmbit de la inspecció laboral, amb especial atenció a les empreses amb més de 20 treballadors, que tenen l’obligació de disposar d’un tècnic en seguretat i salut en el treball. “Sancionem quan es donen irregularitats. Les dades parlen per si soles”, ha manifestat Casal.

D’altra banda, el ministre ha respost a les crítiques d’alguns treballadors sobre la manca de legislació específica en matèria de malalties laborals, que consideren que la normativa actual, vigent des del 2008, és insuficient. Casal ha reconegut que aquesta és una qüestió que es pot revisar: “Si detectem aquesta situació i la ministra Marsol ho considera pertinent, es tindrà en compte per millorar-la”.

En aquest context, Casal no ha desaprofitat l’oportunitat per tornar a defensar l’Acord com l’eina clau per a la millora de les condicions laborals al país. “L’Acord s’ha de veure com una oportunitat per al país i el teixit empresarial”, ha assegurat. Segons ha indicat, aquest marc ha de permetre abordar millores en la trajectòria laboral del Principat amb una visió estructural.

Pel que fa a la jornada de l’1 de maig, i en resposta a les preguntes sobre l’absència de mobilitzacions, Casal ha recordat que “el Govern mai ha fet valoracions a favor ni en contra de les manifestacions” i ha reiterat que no s’hi oposaria si alguna fos sol·licitada. “El Govern faria les valoracions corresponents i no posaria cap problemàtica per dur-la a terme”, ha conclòs.