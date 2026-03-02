Andorra Telecom destina 4.785 euros als projectes solidaris d’ASSANDCA i AUTEA al Fòrum Andbus Solidari

Els treballadors i treballadores d’Andorra Telecom han escollit els projectes de l’Associació Andorrana contra el càncer (Assandca) i l’Associació del trastorn de l’espectre de l’autisme d’Andorra (AUTEA) com a destinataris de l’aportació solidària vinculada al II Fòrum Andbus Solidari. Cada entitat rebrà 2.392,50 euros, que es destinaran als projectes ‘El coixí del cor’ i ‘Reconnecta’, respectivament.
Amb la voluntat de reforçar el seu compromís social, Andorra Telecom s’ha adherit per primera vegada al Fòrum Andbus Solidari, una iniciativa impulsada per Andbus que té com a objectiu donar suport a la tasca de les ONG del país i promoure la col·laboració entre el sector privat i el tercer sector. “Poder comptar amb Andorra Telecom per fer créixer el Fòrum i ajudar les ONG del país és un privilegi tant per a nosaltres com per a les associacions. Estem molt agraïts. L’Andbus Solidari ja ha recaptat més de 25.000 euros des que es va iniciar i aviat durem a terme la tercera edició per continuar finançant iniciatives benèfiques”, ha descatat el CEO d’Andbus, Dani Vinseiro.
Han estat els mateixos treballadors de la companyia els encarregats d’escollir els projectes als quals destinar l’ajuda mitjançant un procés de votació interna. La companyia va compartir la informació dels deu projectes presentats al II Fòrum Andbus Solidari i, durant dos mesos, un total de 77 empleats van poder analitzar-ne el contingut i votar dues de les iniciatives participants.
Assandca destinarà els fons atorgats al programa ‘El coixí del cor’, un projecte que elabora coixins amb forma de cor amb l’objectiu d’alleugerir el dolor i protegir la zona afectada de les dones operades de càncer de mama, oferint suport físic i emocional. Els coixins són confeccionats per persones voluntàries, que els lliuren a l’associació perquè aquesta els faci arribar a les dones afectades.
Per la seva banda, el projecte ‘Reconnecta’ d’AUTEA s’adreça a persones adultes i té com a finalitat millorar el seu benestar i la seva inclusió social, així com reduir el risc d’exclusió, aïllament i, entre d’altres, de suïcidi. El programa busca recuperar els vincles socials i “reconnectar” els usuaris amb la vida social i comunitària.