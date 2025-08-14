Els demandants en recerca de feina a Andorra cauen un 18,5% en un any i es redueixen a 255 persones al juliol

El Servei d’Ocupació comptabilitza, a finals de juliol, 255 persones en recerca de feina, un 4,5% menys que el mes anterior i un 18,5% menys que un any enrere, segons les dades provisionals publicades pel departament d’Estadística. Els demandants que busquen millorar la seva situació laboral sumen 180, amb una disminució mensual de l’1,6% i interanual del 21,4%. Pel que fa als demandants de serveis, són 79 persones, totes elles en situació d’ocupació, amb una caiguda de l’1,3% respecte al juny. No hi ha cap demandant de serveis en baixa mèdica superior a sis mesos.
Les ofertes de treball actives arriben a 1.762, amb un descens mensual del 8,6% i una reducció interanual del 12,8%. La mitjana dels darrers dotze mesos és de 1.700 vacants, un 20,5% menys que en el mateix període anterior. En el mateix període anual, la mitjana mensual de demandants en recerca és de 264 (-17,5%) i la de demandants en millora, de 201 (-16,3%). Entre els inscrits en recerca, el 86,3% porta menys de sis mesos desocupat, mentre que el 47,8% dels que volen millorar la seva situació tenen contracte temporal.
Els espanyols amb més de 19 anys de residència són el grup més nombrós (18,4%), seguits de persones d’altres nacionalitats amb menys de cinc anys al país (13,6%). El nombre de beneficiaris de l’ajut per desocupació involuntària és de nou persones, un 18,2% menys que al juny i un 60,9% menys que al juliol de 2024. Durant el mes s’han registrat dotze contractacions a través del Servei d’Ocupació i deu més mitjançant programes de treball temporal.