Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les ofertes de treball retrocedeixen un 12,8% interanual fins a 1.762 vacants, mentre l’ajut per desocupació involuntària cau a nou beneficiaris. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Descens generalitzat de demandants

Els demandants en recerca de feina a Andorra cauen un 18,5% en un any i es redueixen a 255 persones al juliol

Les ofertes de treball retrocedeixen un 12,8% interanual fins a 1.762 vacants, mentre l’ajut per desocupació involuntària cau a nou beneficiaris

El Servei d’Ocupació comptabilitza, a finals de juliol, 255 persones en recerca de feina, un 4,5% menys que el mes anterior i un 18,5% menys que un any enrere, segons les dades provisionals publicades pel departament d’Estadística. Els demandants que busquen millorar la seva situació laboral sumen 180, amb una disminució mensual de l’1,6% i interanual del 21,4%. Pel que fa als demandants de serveis, són 79 persones, totes elles en situació d’ocupació, amb una caiguda de l’1,3% respecte al juny. No hi ha cap demandant de serveis en baixa mèdica superior a sis mesos.

Les ofertes de treball actives arriben a 1.762, amb un descens mensual del 8,6% i una reducció interanual del 12,8%. La mitjana dels darrers dotze mesos és de 1.700 vacants, un 20,5% menys que en el mateix període anterior. En el mateix període anual, la mitjana mensual de demandants en recerca és de 264 (-17,5%) i la de demandants en millora, de 201 (-16,3%). Entre els inscrits en recerca, el 86,3% porta menys de sis mesos desocupat, mentre que el 47,8% dels que volen millorar la seva situació tenen contracte temporal.

Els espanyols amb més de 19 anys de residència són el grup més nombrós (18,4%), seguits de persones d’altres nacionalitats amb menys de cinc anys al país (13,6%). El nombre de beneficiaris de l’ajut per desocupació involuntària és de nou persones, un 18,2% menys que al juny i un 60,9% menys que al juliol de 2024. Durant el mes s’han registrat dotze contractacions a través del Servei d’Ocupació i deu més mitjançant programes de treball temporal.

Comparteix
Notícies relacionades
El MoraBanc manté el mateix cos tècnic amb l’únic canvi del preparador físic, càrrec que ocupa Oriol Oliver
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
Només quatre de les 44 persones que s’han fet les proves ràpides gratuïtes per detectar ITS han donat positiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Servei Meteorològic torna a activar l’avís groc: tempestes aquesta tarda i canícula a partir de demà
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Societat
Internet és present en la vida diària del 98,1% dels residents, destacant el telèfon mòbil com a eina més utilitzada
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella oficialitza el nom de dos carrers a Comella Parc per reforçar la identificació toponímica
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu