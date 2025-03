Conservació del medi natural

Els comuns d’Encamp i Andorra la Vella presenten els primers plans de gestió forestal davant la CENBA

La Comissió de coordinació i desenvolupament aborda la gestió sostenible dels boscos i la lluita contra la processionària

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presidit una nova sessió de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat d’Andorra (CENBA). La trobada ha tingut com a tema central la gestió forestal dels boscos del país, una competència que recau en els comuns, els quals tenen la responsabilitat d’impulsar i presentar davant la CENBA un Pla de gestió forestal propi.

En aquest context, els comuns d’Encamp i Andorra la Vella han estat els primers a lliurar els seus respectius plans, que han estat presentats durant la reunió. Aquests documents, d’acord amb el marc legal vigent, han de contemplar criteris com la conservació de la biodiversitat i del paisatge, la millora o manteniment de l’estat evolutiu de la vegetació, l’increment de la capacitat d’embornal de carboni dels boscos, l’aprofitament dels recursos forestals com a font de biomassa, així com el paper dels boscos com a barrera natural davant de riscos ambientals.

La presentació d’aquests primers plans reflecteix el compromís de les administracions comunals amb una gestió forestal responsable i sostenible. Està previst que al llarg de l’any s’organitzin noves reunions de la CENBA per tal que la resta de comuns puguin presentar els seus respectius plans de gestió.

Durant la reunió, el ministre Casal ha informat que el Govern continua treballant en l’aprovació de nous plans de recuperació d’espècies amenaçades, amb la voluntat de donar continuïtat a la tasca iniciada l’any passat, quan es van validar els primers plans per a la conservació de 15 espècies en perill d’extinció. L’objectiu és aprofundir en el coneixement de la flora i fauna del país i reforçar-ne la protecció per tal de preservar la biodiversitat d’Andorra.