Els comerciants del Pas alerten de la mala imatge del contraban i reclamen una major coordinació amb França

El president de l’Associació de Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, ha posat de manifest la preocupació del sector pel fenomen del contraban i ha reclamat una major coordinació transfronterera per fer-hi front. Segons ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC, “la clau és que es pugui anar de la mà amb França i tenir gendarmes també a l’altra banda del riu Ariège”, fet que, al seu entendre, permetria reforçar l’eficàcia dels controls.
Ramon ha reconegut que en els darrers dies la situació al Pas “està molt tranquil·la” i que no es veuen les cues habituals de compradors destinats al contraban, però ha advertit que aquesta calma podria ser només temporal. “Hem de veure com funciona el pla de xoc. Segurament hi haurà més efectius, però el que és veritat és que quan marxa la policia, apareixen aquesta gent ràpidament. Ho saben i tornen a comprar i marxar”, ha indicat.
Per al sector comercial, la presència dels contrabandistes té un efecte directe en la imatge del poble. “La sensació que tenim a nivell de comerç és que hi havia tants contrabandistes que això dona una mala imatge a la resta de comerciants i volem evitar-ho. El que volem és que vingui la gent tranquil·lament a fer les compres i sense aquest ambient”, ha subratllat Ramon.
En aquest sentit, ha insistit que la cooperació amb les autoritats franceses és “vital” per evitar que el fenomen es traslladi ràpidament un cop els controls desapareixen de la banda andorrana: “Si es coordinesin tant les autoritats franceses com les andorranes seria molt més efectiu i evitaria que hi hagués tant contraban”. Alhora, ha apuntat la necessitat de poder actuar davant eventuals casos d’ocupació irregular dins el poble. “Si es dona el cas, s’ha de poder actuar”, ha remarcat.
Cal recordar que les declaracions de Ramon arriben després que des de la minoria comunal d’Encamp es reclamessin explicacions a la cònsol major, Laura Mas, sobre les mesures contra el contraban i que aquesta defensés l’estratègia de seguretat discreta i les inversions fetes al Pas de la Casa. “Crec que soc molt consistent en allò que s’ha de realitzar i he fet moltes reunions per poder donar una solució”, va apuntalar la mandatària comunal en la darrera sessió de comú, asseverant que “si anunciem el pla de xoc, no fa falta que fem res perquè ja estem avisant del que s’està fent”.