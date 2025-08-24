Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras. | SFGA
Agències
Registre del Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere

Els casos de violència de gènere al Principat s’incrementen fins als 226 durant el primer semestre del 2025

Del total, 81 són casos nous, 50 corresponen a retorns i 95 a seguiments, mentre que la franja de 40 a 51 anys concentra més víctimes

El Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) ha registrat 226 casos entre gener i juny del 2025. D’aquests, 81 han estat casos nous, 50 corresponen a retorns d’usuaris que havien deixat el servei i 95 són casos de prevalença, és a dir, seguiments iniciats en anys anteriors. La xifra representa un increment respecte al mateix període del 2024, quan es van comptabilitzar 209 casos.

Pel que fa a l’edat de les persones ateses, la franja més nombrosa és la de 40 a 51 anys, amb 91 casos. La segueix la franja de 28 a 39 anys, amb 76 casos. També s’han registrat 28 dones d’entre 18 i 27 anys i un cas corresponent a una persona menor de 18 anys. En les franges més altes, hi ha 23 casos entre 52 i 63 anys, sis casos entre 64 i 74 anys i un altre de 75 anys o més.

Quant al canal d’entrada, 102 casos han arribat per iniciativa pròpia de les persones afectades. Entre les derivacions, el ministeri d’Afers Socials ha canalitzat 56 casos, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell 34 i el cos de policia 25. S’han registrat també 9 casos procedents d’altres vies. Segons destaca el Govern, “la rellevància de la pròpia iniciativa confirma que el SAVVG continua essent un referent en la matèria per a la població”.

Les dades anuals del 2024 situen el total de casos atesos en 327. D’aquests, 169 van ser nous, 72 van correspondre a retorns i 86 a casos de prevalença. Pel que fa al perfil, la franja més nombrosa va ser la de 28 a 39 anys (36%), seguida de la de 40 a 51 anys (34%). També es van atendre un 15% de dones d’entre 18 i 27 anys i un 10% de menors de 18 anys. Pel que fa al canal d’entrada, la pròpia iniciativa va ser també la via més habitual. Entre les derivacions, el ministeri d’Afers Socials va ser el principal organisme derivador, seguit del cos de policia i del SAAS.

