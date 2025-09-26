Bombers no signarà per discrepàncies en la interpretació: “Hi ha una diferència injusta entre jubilació voluntària i obligatòria”

El Sindicat de Bombers d’Andorra (ABA) ha anunciat que no signarà, de moment, l’acord d’augment salarial amb el Govern. El motiu, segons han explicat fonts sindicals a EL PERIÒDIC, és la confusió que genera l’ús del terme “obligatòria” en el text, ja que l’augment quedaria limitat als funcionaris que s’hagin jubilat obligatòriament i no a aquells que ho hagin fet de manera voluntària.
Segons l’ABA, això crea una diferència entre un funcionari que es jubila pocs dies abans de complir l’edat establerta —fet que es considera jubilació voluntària— i un altre que es jubila exactament el dia del seu aniversari, en aquest cas per jubilació obligatòria. “L’augment salarial, segons el text, és només per als que s’han jubilat obligatòriament”, assenyalen, i per aquest motiu volen aclarir si es tracta d’una decisió expressa o d’un error de redacció.
El sindicat remarca que, si no hi ha una esmena, es podria generar una “diferenciació notòria” entre treballadors. Per això, exigeixen que el Govern especifiqui el concepte i deixi clar si l’augment s’aplicarà a tots els funcionaris jubilats enguany o només als que han arribat a la jubilació obligatòria.
Les fonts sindicals també adverteixen que no és l’única qüestió que els genera dubtes. Expliquen que alguns sindicats ja han signat l’acord, mentre que d’altres, com el SEP, també han detectat errors d’interpretació i de concepte vinculats a les graelles salarials. “Nosaltres ens havíem fixat aquest divendres per signar l’acord, però amb aquestes inconcrecions no ho podem fer”, indiquen.
Finalment, l’ABA subratlla que el percentatge d’increment anunciat tampoc es correspondria amb la realitat. “Encara que es parli d’un 10% d’augment, a la pràctica no ho és, perquè va condicionat a la graella”, expliquen. Segons el sindicat, el percentatge real pot ser inferior: “Pot ser un 2 o un 3, depèn del cas”, conclouen.