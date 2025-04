Medi ambient

Els Banders localitzen entre Ordino i la Massana les primeres petjades d’os bru després de la hibernació

La població d’ossos al Pirineu ascendeix a 96 exemplars, i durant l’any 2024 se n’han pogut identificar vuit específics al territori andorrà

Amb l’arribada de la primavera, els primers rastres de l’os bru han tornat a aparèixer als paratges d’Andorra. El Cos de Banders ha detectat recentment, entre les parròquies d’Ordino i la Massana, petjades d’aquest gran mamífer, indicant que ha sortit de la seva etapa d’hibernació, tal com ha confirmat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal. Aquesta troballa ha estat possible gràcies a les tasques constants de monitoratge que es duen a terme sobre el terreny per controlar la presència d’aquesta espècie protegida.

Segons les dades actualitzades, la població d’ossos al Pirineu ascendeix a 96 exemplars. Durant l’any 2024, se n’han pogut identificar vuit específics al territori andorrà, cosa que reafirma el compromís de conservació i seguiment de la fauna salvatge a la regió. En aquest sentit, Casal ha comentat que estan fent un seguiment exhaustiu conformat per 16 punts esporàdics. De fet, ha reconegut que es va recollir la imatge de l’os i que van agafar dues mostres per veure si aquest ja havia estat al país, tot llançant un missatge de tranquil·litat a la ciutadania: “No hi ha una afluència elevada de caça, però sí que cal seguir unes recomanacions que estan al web de Medi Ambient”.

Des del Cos de Banders es fa una crida a la responsabilitat i el respecte envers la natura. En cas de trobar-se amb un os mentre es fa una excursió o es passeja per la muntanya, es recomana seguir les indicacions del Departament de Medi Ambient. També s’insta la ciutadania a contactar immediatament amb el número d’emergències 148 per garantir una actuació adequada i segura tant per a les persones com per als animals.