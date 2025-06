Estadística de trànsit

El 2024 registra un augment moderat dels accidents de trànsit, però amb menys ferits greus i víctimes mortals

La Massana registra el major augment de sinistres al país, mentre creixen els positius en alcohol i les sancions per excés de velocitat

Durant el 2024, s’han registrat un total de 456 accidents de trànsit a Andorra, una xifra que ha suposat un augment del 4,1% respecte de l’any anterior, segons dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Tot i aquest increment, s’ha constatat una reducció de l’índex d’accidentalitat –que mesura el nombre de ferits greus i víctimes mortals per cada 100.000 habitants–, que s’ha situat en 35,1, un 18,3% menys que el 2023.

Els mesos que han concentrat més sinistres han estat març i desembre, amb un 11% dels accidents totals cadascun. Territorialment, Andorra la Vella ha acumulat el gruix dels casos (36%), seguida de la Massana (15,8%) i Escaldes-Engordany (14,5%). Per contra, Ordino ha estat la parròquia amb menys sinistres, amb només un 1,8% del total. En l’evolució anual per parròquies, s’ha detectat un augment del 41,2% dels accidents a la Massana, mentre que a Ordino el nombre s’ha reduït un 38,5%. Respecte a la tipologia, el sinistre més habitual ha estat la col·lisió per abast (18,4%), seguida dels xocs (14%), les sortides de via (13,4%), els atropellaments (10,7%) i les caigudes de moto (2,2%).

En gairebé la meitat dels casos (49,8%) hi havia dos vehicles implicats, i només un 7% han involucrat tres o més vehicles. Els turismes han estat els més afectats (67,7%), seguits de les motocicletes i ciclomotors (17,9%). Analitzant les conseqüències, s’ha constatat que en 229 accidents (50,2%) no hi ha hagut cap ferit, mentre que 227 sinistres han provocat com a mínim una persona ferida. En 205 d’aquests casos (45%) hi ha hagut un sol ferit i en una vintena (4,4%), dos. En set situacions (1,5%) s’ha registrat almenys una víctima mortal. Pel que fa al perfil de les persones afectades, el 67,6% han estat homes, i el grup d’edat amb més incidència ha estat el de 30 a 39 anys, amb el 22,4% de les víctimes. En total, s’han comptabilitzat 228 ferits lleus, un 9,2% menys que l’any anterior, i 24 ferits greus, un 11,1% menys respecte del 2023.

En el cas dels controls d’alcoholèmia, s’ha detectat que un 18% dels conductors han donat positiu, un increment del 46,4% respecte de l’any anterior. En canvi, els tests de drogues han resultat negatius en el 99,6% dels casos. En aquells sinistres amb víctimes, el 5% s’han produït en contextos amb presència d’alcohol, mentre que només tres de les 259 víctimes (1,2%) s’han registrat en accidents amb consum de drogues. Quant a l’apartat sancionador, l’excés de velocitat ha representat el 80,5% de les multes, amb 11.711 notificacions. El total de multes per velocitat s’ha reduït un 5,7%, i la majoria han estat captades pel radar fix de la CG2 a Encamp (25,6%), seguit pels radars mòbils (24,8%).