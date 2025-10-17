Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El mercat romandrà obert dissabte de 10.00 a 20.00 hores i diumenge de 10.00 a 14.00 hores. | Comú de la Massana / Edu Comelles
El Periòdic d'Andorra
Moda circular i dinamització local

El ‘Vide Dressing’ celebra deu edicions amb vuitanta parades i més de cinc mil peces reutilitzades a la Massana

La mostra de roba i complements de segona mà omple les Fontetes i la Closeta durant el cap de setmana amb una gran afluència de públic

La Massana torna a ser aquest cap de setmana el punt de trobada per als amants de la moda sostenible amb una nova edició del Vide Dressing, el mercat dedicat a la roba i complements de segona mà. En la seva desena convocatòria, la iniciativa ha tornat a exhaurir les places disponibles, reunint una vuitantena de paradistes repartits entre les Fontetes i la Closeta.

L’activitat ha començat aquesta tarda amb un notable moviment de visitants, segons ha informat el Comú. La consellera de Dinamització Comercial, Bet Rossell, ha expressat la seva satisfacció per l’evolució del projecte i ha remarcat que “hem contribuït a normalitzar l’ús de la roba de segona mà i, alhora, a dinamitzar la parròquia fomentant l’economia circular”.

Les persones participants ofereixen peces que provenen dels seus armaris o dels d’amics i familiars, fet que permet trobar-hi prendes de marques diverses, estils variats i talles per a tothom, a més de complements, sabates i bosses de mà. Tots els articles han de complir una única condició: estar en bon estat i degudament nets.

Així doncs, el Vide Dressing aconsegueix allargar la vida útil de més de 5.000 peces de roba, segons les dades facilitades per l’organització. Aquesta desena cita manté l’objectiu d’igualar o superar aquesta xifra, consolidant el mercat com una de les activitats de referència en la promoció de la reutilització tèxtil al Principat.

El mercat romandrà obert dissabte de 10.00 a 20.00 hores i diumenge de 10.00 a 14.00 hores, oferint dues jornades completes de compres sostenibles i ambient comercial al centre de la Massana.

Comparteix
Notícies relacionades
La Fira del Bestiar i Artesania centra la primera visita oficial del copríncep episcopal Josep-Lluís Serrano a la parròquia
Joan Aracil representarà a Andorra als Mundials de freeride d’Ordino-Arcalís al mes de febrer: “És una bogeria”
La prova d’idoneïtat i de capacitació per als aspirants a conductor de taxi tindrà lloc el pròxim 24 de novembre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Afers Socials suma la Costa d’Ivori al llistat de països amb els quals disposa per efectuar adopcions internacionals
  • Societat
Els usuaris que mostrin que tenen l’abonament gratuït del Mou-te podran viatjar encara que no es generi el QR
  • Societat
Un grup de ciutadants es concentrarà dimecres en memòria i denúncia dels infants assasinats a Palestina
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La Fira del Bestiar i Artesania centra la primera visita oficial del copríncep episcopal Josep-Lluís Serrano a la parròquia
  • Parròquies, Societat
El ‘Vide Dressing’ celebra deu edicions amb vuitanta parades i més de cinc mil peces reutilitzades a la Massana
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella impulsa el concurs ‘El nutriplat del xef’ per promoure la gastronomia saludable
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu