El ‘Vide Dressing’ celebra deu edicions amb vuitanta parades i més de cinc mil peces reutilitzades a la Massana

La Massana torna a ser aquest cap de setmana el punt de trobada per als amants de la moda sostenible amb una nova edició del Vide Dressing, el mercat dedicat a la roba i complements de segona mà. En la seva desena convocatòria, la iniciativa ha tornat a exhaurir les places disponibles, reunint una vuitantena de paradistes repartits entre les Fontetes i la Closeta.
L’activitat ha començat aquesta tarda amb un notable moviment de visitants, segons ha informat el Comú. La consellera de Dinamització Comercial, Bet Rossell, ha expressat la seva satisfacció per l’evolució del projecte i ha remarcat que “hem contribuït a normalitzar l’ús de la roba de segona mà i, alhora, a dinamitzar la parròquia fomentant l’economia circular”.
Les persones participants ofereixen peces que provenen dels seus armaris o dels d’amics i familiars, fet que permet trobar-hi prendes de marques diverses, estils variats i talles per a tothom, a més de complements, sabates i bosses de mà. Tots els articles han de complir una única condició: estar en bon estat i degudament nets.
Així doncs, el Vide Dressing aconsegueix allargar la vida útil de més de 5.000 peces de roba, segons les dades facilitades per l’organització. Aquesta desena cita manté l’objectiu d’igualar o superar aquesta xifra, consolidant el mercat com una de les activitats de referència en la promoció de la reutilització tèxtil al Principat.
El mercat romandrà obert dissabte de 10.00 a 20.00 hores i diumenge de 10.00 a 14.00 hores, oferint dues jornades completes de compres sostenibles i ambient comercial al centre de la Massana.