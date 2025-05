Pensament i valors

El valor de l’acollida, al centre del debat a la 22a edició de la Càtedra de Pensament Cristià

El copríncep Episcopal reivindica l’hospitalitat com un acte essencial d’amor i de compromís social, propi de la identitat cristiana

La 22a edició de la Càtedra de Pensament Cristià, organitzada per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, se celebra aquests dies al Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell amb el lema “El deure d’hospitalitat”. La trobada, que aplega experts i públic interessat, reflexiona sobre el concepte d’acollida des de diferents perspectives, amb una atenció especial al paper de l’amfitrió i de l’hoste en el context actual.

Els ponents d’aquesta edició són el doctor en filosofia i teologia Francesc Torralba, també director de la Càtedra; el psiquiatre i professor de la Universitat de Barcelona Joseba Achotegui; i Joan Orrit, director gerent de la Fundació Hospitalàries Sant Boi. Tots tres han coincidit en la necessitat de reivindicar l’hospitalitat com a valor fonamental en una societat que, han advertit, presenta mancances greus en aquest àmbit.

Durant la seva intervenció, Francesc Torralba ha destacat la trajectòria de la Càtedra al llarg de 22 anys, assenyalant que ha servit per enriquir espiritualment i intel·lectualment el territori. També ha obert la porta a explorar nous formats de futur. En referència al tema escollit enguany, ha defensat que “vivim en un món inhòspit, amb un dèficit d’hospitalitat, especialment envers els col·lectius més vulnerables”. Segons Torralba, “acollir és una manera de créixer”, i ha subratllat que l’hospitalitat “eixampla la ment i enriqueix”.

Per la seva banda, Joan Orrit ha reflexionat sobre el significat d’humanitzar l’atenció en l’àmbit de la salut mental. Ha reivindicat l’hospitalitat com a “acollida incondicional, proximitat i empatia”, i ha posat en valor models assistencials com el de recuperació, que aposten per empoderar les persones ateses i defensar els seus drets com a ciutadans de ple dret. En aquest sentit, ha fet referència al nou Centre de Salut Mental del Pirineu, actualment en construcció a l’ala de Sant Lluís del Seminari Diocesà, i ha expressat la voluntat que esdevingui un referent en investigació, docència i atenció integral.

Joseba Achotegui ha centrat la seva intervenció en els efectes psicològics de la migració, especialment en el que ha anomenat “dols migratoris”, un fenomen que qualifica de parcial i recurrent. Ha explicat la síndrome d’Ulisses, un trastorn d’estrès extrem descrit per ell mateix l’any 2022, que afecta persones que viuen processos migratoris especialment durs. Achotegui ha reclamat una atenció més gran a aquest col·lectiu i ha advertit que els immigrants sovint esdevenen caps de turc en contextos de crisi. “Cal tornar a situar l’hospitalitat com un element central de la cultura”, ha afirmat.

La jornada ha estat presidida per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, acompanyat pel bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano. Vives ha destacat que l’hospitalitat és un valor essencial per al cristià, encara que no exclusiu de la fe. En aquest sentit, ha animat els assistents a viure l’hospitalitat com un acte d’amor i un compromís social. També ha recordat que les Germanes Hospitalàries de Sant Benet Menni seran les responsables de la gestió del nou centre de salut mental de la Seu.

Finalment, l’arquebisbe ha expressat el seu agraïment per l’elecció del nou Papa, Lleó XIV, i ha glossat la seva figura a partir de les primeres informacions conegudes, tot esperant l’inici oficial del seu pontificat el pròxim diumenge 18 de maig.