Fira de la moto

El tercer Motand enceta el Canrodes per transformar-se en dues setmanes en l’aparcament per 144 places

La previsió és tenir a finals de juliol un refugi climàtic amb arbres, gespa i taules, un parc de 1.500 metres quadrats per a gossos i uns lavabos

La tercera edició del Motand, que ha donat avui el tret de sortida i s’allargarà durant tot el cap de setmana, ha encetat la renovada zona de Canrodes. De fet, la inauguració de la fira de la moto ha estat literalment el primer ús del nou espai de Santa Coloma, que un cop finalitzi es transformarà, després d’un període d’entorn 15 dies, en l’aparcament amb 144 places. Enguany, el Motand es desenvoluparà en cinc espais diferents, compta amb 31 espònsors (sis més que l’any passat) i la Rider organitzada per la Penya Motorista l’Esquirol ja compta amb gairebé 300 inscrits (l’any passat en van ser 250). Tot plegat, fites que el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha celebrat.

El mandatari ha recordat que el Canrodes ja el van concebre com “aquest espai polivalent”, i que la intenció és que s’hi vagin fent, de tant en tant, “esdeveniments que la parròquia necessita”, sobretot des d’una perspectiva per a la població colomenca. Durant aquests tres dies es podrà veure l’exhibició de trial de Jordi Pascuet, el Gran Premi d’Assen del Mundial de MotoGP en pantalles, activitats, tallers i simuladors, entre altres; després s’habilitarà la zona d’aparcament i, el següent pas, serà la zona de pupil·latge per a autocaravanes i càmpers i el pàrquing de rotació per a aquests vehicles.

La reforma, cal fer esment, també preveu connectar l’avinguda Santa Coloma amb el passeig del riu. La intenció és desenvolupar-hi un refugi climàtic, amb arbres que han aprofitat i altres que s’han posat, gespa i taules a manera de pícnic; un parc de 1.500 metres quadrats per a gossos i uns lavabos. “Creiem que a finals de juliol podria estar enllestit, tot i que la gespa no estarà practicable, però intentarem afanyar-nos”, ha asserit el cònsol.

A les 144 places de Canrodes cal afegir les 155 de Borda Nova. “Amb això creiem que acabarem el mandat amb entorn 300 places més a la parròquia”, ha finalitzat González.

L’obertura de la tercera edició del Motand, avui a Canrodes. | El Periòdic / P.F.Q

Les primeres motocicletes que s’han acostat a la fira. | El Periòdic / P.F.Q