  • El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA
El Periòdic d'Andorra
Temporada 2025

El sorteig de caça de l’isard assigna 263 captures amb l’estrena dels vedats de Ransol, Sorteny i Xixerella

Fins a 394 participants han optat a la setmana de l’isard, amb 201 autoritzacions distribuïdes entre 107 en colla i 93 en modalitat individual

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha informat que aquesta setmana s’ha dut a terme el sorteig de les llicències especials de caça de l’isard corresponents a la temporada 2025, després de l’aprovació dels nous plans. La principal novetat de la normativa és que, per primera vegada, les sol·licituds es poden presentar en format individual i que les anelles de control per a cada captura són personals i intransferibles.

En total, 417 caçadors han presentat alguna sol·licitud i 263 han obtingut captura, la qual cosa representa un 63% dels participants, un percentatge notablement superior al 36% de l’any passat. Les 154 persones que no han estat adjudicatàries tindran prioritat en el sorteig de la temporada vinent. A més, hi han pres part 394 caçadors —211 en modalitat colla i 183 en modalitat individual— i s’han assignat 201 captures: 107 en colla i 93 en individual. El percentatge d’èxit en aquesta modalitat ha estat del 51%, molt superior al d’edicions anteriors.

Els nous plans de caça incorporen els vedats de Ransol i Sorteny, amb 14 captures adjudicades entre 133 sol·licitants, i el de Xixerella, amb 8 captures sortejades entre 124 sol·licitants. Al vedat d’Enclar, 95 caçadors optaven a una de les 40 captures disponibles. Cal destacar que els adjudicataris podran consultar els resultats del sorteig a partir de demà al web de Medi Ambient i Sostenibilitat i recollir les llicències especials i les anelles de captura al Servei de Tràmits a partir de l’1 de setembre, després d’abonar l’import corresponent.

A més, entre el 14 i el 21 de setembre s’autoritzarà la caça del porc senglar, del cérvol, de la daina i de la guineu en la modalitat d’espera o aproximació, sempre amb la llicència de la temporada 2025-2026. En el mateix període també es podran dur a terme les captures atribuïdes dels plans de caça del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú.

