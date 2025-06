Assemblea del sindicat

El Sindicat d’Ensenyament reclama que el complement salarial no sigui absorbible per l’augment de la base

Esteves reclama una compensació justa per la pèrdua de poder adquisitiu i adverteix que l’acord dependrà de la proposta que el Govern presenti

El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) ha celebrat aquest dijous a la tarda una assemblea en què ha abordat les darreres propostes del Govern en matèria de retribucions del personal docent. El secretari general del sindicat, Sergi Esteves, ha remarcat que l’organització no accepta l’escenari actual plantejat pel Govern, el qual contempla que el complement salarial conegut com a no-GADA sigui absorbible per l’augment de la base.

En declaracions posteriors a l’assemblea, Esteves ha explicat que “el Govern el que planteja és modificar la llei perquè aquest complement sigui absorbible”, fet que, segons ha assenyalat, comportaria que complements salarials adquirits abans de 2009 o fins i tot de 2001 es veiessin afectats. “S’estan barrejant els conceptes i no és la manera de negociar”, va afirmar.

Tot i les discrepàncies en aquest punt, el sindicat sí que ha acceptat la proposta d’increments salarials de la base que oscil·len entre el 4% i el 14%, en funció del lloc de treball. Esteves ha justificat aquest acord parcial com una mesura per mantenir la competitivitat del sector i garantir l’atracció i retenció de talent. A més, el sindicat també dona suport al reconeixement dels triennis per al personal interí, equiparant-se així amb el que es fa en altres països.

Pel que fa al complement no-GADA, Esteves ha indicat que encara no s’ha assolit un acord i que dilluns està prevista una nova reunió amb Funció Pública. Durant aquesta trobada, el sindicat espera que es presenti un escenari en què el complement no sigui absorbit per la base, tal com han defensat des del principi. Segons Esteves, s’ha encarregat a l’empresa que ha realitzat l’estudi tècnic que elabori aquesta proposta alternativa.

“Si aquest escenari és viable i sostenible, tindrem un acord en tots els sentits”, ha declarat el representant sindical. En cas contrari, ha advertit que caldrà assumir “la feina mal feta per part de l’administració” i la pèrdua de poder adquisitiu acumulada en els darrers anys.

Finalment, Esteves ha assenyalat que dins la plataforma sindical hi ha divergència de criteris: alguns sindicats comparteixen la posició del SEP, mentre que d’altres accepten la proposta del Govern. El secretari general ha declinat especificar quines organitzacions mantenen cada postura.