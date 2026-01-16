El Servei Meteorològic activa l’avís groc per neu a partir de 1.500 metres davant un dissabte amb nevades intenses

El Servei Meteorològic ha activat aquest divendres un avís groc per neu de cara a dissabte davant l’episodi de precipitacions previst, amb una cota de neu situada al voltant dels 1.500 metres. Segons la previsió, la nevada guanyarà intensitat al llarg de la tarda, especialment a les cotes mitjanes i altes del país.
La situació ve marcada per l’arribada d’un front atlàntic associat a vent de component sud, que afavorirà precipitacions en forma de neu per sobre dels 1.500 metres. Durant les hores centrals i finals de la jornada de dissabte, les nevades podran ser puntualment intenses, fet que ha motivat l’activació de l’avís.
Pel que fa als gruixos previstos, es podrien acumular fins a 15 centímetres de neu nova a 2.500 metres, uns 10 centímetres a 2.000 metres i 5 centímetres a 1.500 metres. El vent es mantindrà feble de sud, mentre que les temperatures mínimes se situaran al voltant dels 2 graus a Andorra la Vella, -1 grau a 1.500 metres i -6 graus al Pas de la Casa. Les màximes arribaran als sis graus a la capital, amb valors similars a 1.500 metres i -3 graus al Pas de la Casa. La isoterma de zero graus es mantindrà al voltant dels 1.800 metres tant al migdia com a la nit.
Es podrien acumular fins a 15 centímetres de neu nova a 2.500 metres, uns 10 centímetres a 2.000 metres i 5 centímetres a 1.500 metres.
De cara a diumenge, l’extrem del front donarà lloc a una pertorbació aïllada al Mediterrani, una evolució que comporta un cert grau d’incertesa. Tot i això, es preveu cel molt ennuvolat i noves precipitacions, encara que menys intenses que dissabte. Els gruixos de neu previstos es mantenen similars, amb acumulacions destacables a les cotes altes.
Davant d’aquest escenari, es recomana prudència en els desplaçaments, especialment a les zones de muntanya i als ports, així com seguir l’evolució de la previsió meteorològica al llarg del cap de setmana.