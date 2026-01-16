Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'avís groc del Servei Meteorològic. | Servei Meteo d'AndorraMeteo
El Periòdic d'Andorra
Previsió de neu

El Servei Meteorològic activa l’avís groc per neu a partir de 1.500 metres davant un dissabte amb nevades intenses

Segons la previsió, les precipitacions en forma de neu guanyaran intensitat al llarg de la tarda, especialment a les cotes mitjanes i altes del país

El Servei Meteorològic ha activat aquest divendres un avís groc per neu de cara a dissabte davant l’episodi de precipitacions previst, amb una cota de neu situada al voltant dels 1.500 metres. Segons la previsió, la nevada guanyarà intensitat al llarg de la tarda, especialment a les cotes mitjanes i altes del país.

La situació ve marcada per l’arribada d’un front atlàntic associat a vent de component sud, que afavorirà precipitacions en forma de neu per sobre dels 1.500 metres. Durant les hores centrals i finals de la jornada de dissabte, les nevades podran ser puntualment intenses, fet que ha motivat l’activació de l’avís.

Pel que fa als gruixos previstos, es podrien acumular fins a 15 centímetres de neu nova a 2.500 metres, uns 10 centímetres a 2.000 metres i 5 centímetres a 1.500 metres. El vent es mantindrà feble de sud, mentre que les temperatures mínimes se situaran al voltant dels 2 graus a Andorra la Vella, -1 grau a 1.500 metres i -6 graus al Pas de la Casa. Les màximes arribaran als sis graus a la capital, amb valors similars a 1.500 metres i -3 graus al Pas de la Casa. La isoterma de zero graus es mantindrà al voltant dels 1.800 metres tant al migdia com a la nit.

Es podrien acumular fins a 15 centímetres de neu nova a 2.500 metres, uns 10 centímetres a 2.000 metres i 5 centímetres a 1.500 metres.

De cara a diumenge, l’extrem del front donarà lloc a una pertorbació aïllada al Mediterrani, una evolució que comporta un cert grau d’incertesa. Tot i això, es preveu cel molt ennuvolat i noves precipitacions, encara que menys intenses que dissabte. Els gruixos de neu previstos es mantenen similars, amb acumulacions destacables a les cotes altes.

Davant d’aquest escenari, es recomana prudència en els desplaçaments, especialment a les zones de muntanya i als ports, així com seguir l’evolució de la previsió meteorològica al llarg del cap de setmana.

Comparteix
Notícies relacionades
La Policia reitera que “no és veritat” que s’hagin dut a terme presumptes interrogatoris a menors d’edat
La CNH avança en la integració de propostes dels membres, tot i que manté les propostes a mitjà i llarg termini
Una dona de 39 anys queda ferida en un xoc a Encamp i l’altre conductor és detingut amb 1,05 d’alcoholèmia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Les inscripcions de demandants de feina baixen a 979 el 2025, la dada més baixa dels dels darrers 11 anys
  • Societat
Entre olles i memòria: l’escudella de Sant Antoni s’adapta als nous temps i a la societat actual sense perdre l’arrel
  • Societat
Un mapa interactiu d’Andorra Business i l’AR+I situa les empreses innovadores al centre de l’ecosistema andorrà
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Més d’un terç de les 16 caixes-niu situades als parcs d’Andorra la Vella ja han estat ocupades per ocells
  • Parròquies
Cairat nega que s’hagi fixat una data límit per als jardins de Juberri i defensa una sortida dialogada amb Grignon
  • Parròquies
La digitalització de la xarxa d’aigua permet detectar i reparar una fuita de 270.000 litres diaris a Andorra la Vella
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu