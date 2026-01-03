Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'organisme preveu la reactivació de les precipitacions a partir del vespre de dissabte. | Servei Meteorològic d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Entrada d'aire fred al país

El Servei Meteorològic adverteix d’una baixada de temperatures que portarà els dies més freds entre dilluns i dimarts

L'organisme preveu un augment de la inestabilitat amb cel cobert, plugims febles i la reactivació de les precipitacions a partir del vespre de dissabte

El Servei Meteorològic d’Andorra ha informat aquest dissabte que l’entrada d’aire fred provocarà un descens progressiu de les temperatures, amb els valors més baixos previstos entre dilluns i dimarts, els quals es perfilaran com els dies més freds d’aquest episodi. Segons l’organisme, aquest canvi de temps vindrà precedit per un augment de la inestabilitat. Durant la jornada d’aquest dissabte es mantindrà un cel força cobert, amb algun plugim feble i dispers al matí. A partir del vespre i la nit, l’arribada d’un front reactivarà les precipitacions.

