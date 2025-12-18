El Servei de Permanències Mèdiques ampliarà la cobertura durant les festes: del 25 de desembre al 6 de gener

Amb l’objectiu de garantir una cobertura adequada de l’atenció mèdica durant les festes de Nadal, el Servei de Permanències Mèdiques donarà cobertura del 25 de desembre al 6 de gener, com es va fer per primer cop l’any passat. Així, s’amplia l’obertura del servei els dies entre setmana 29, 30 i 31 de desembre i el 2 i 5 de gener, ja que habitualment dona servei durant els caps de setmana i dies festius nacionals.
Aquesta mesura extraordinària ha estat presa entre el Ministeri de Salut, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA). Cal recordar que el Servei de Permanències Mèdiques és un servei públic de guàrdia dels metges de capçalera. L’horari d’atenció és des de les 09.00 a les 13.00 hores i de les 15.00 a les 20.00 hores, tot i que per accedir-hi cal demanar cita prèvia trucant al 871 017, o bé, es pot accedir per derivació d’altres serveis assistencials.