Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Salut

El Servei de Permanències Mèdiques ampliarà la cobertura durant les festes: del 25 de desembre al 6 de gener

Aquesta mesura extraordinària, presa entre el Ministeri de Salut, el SAAS, la CASS i el COMA, es va dur a terme l'any passat per primera vegada

Amb l’objectiu de garantir una cobertura adequada de l’atenció mèdica durant les festes de Nadal, el Servei de Permanències Mèdiques donarà cobertura del 25 de desembre al 6 de gener, com es va fer per primer cop l’any passat. Així, s’amplia l’obertura del servei els dies entre setmana 29, 30 i 31 de desembre i el 2 i 5 de gener, ja que habitualment dona servei durant els caps de setmana i dies festius nacionals.

Aquesta mesura extraordinària ha estat presa entre el Ministeri de Salut, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA). Cal recordar que el Servei de Permanències Mèdiques és un servei públic de guàrdia dels metges de capçalera. L’horari d’atenció és des de les 09.00 a les 13.00 hores i de les 15.00 a les 20.00 hores, tot i que per accedir-hi cal demanar cita prèvia trucant al 871 017, o bé, es pot accedir per derivació d’altres serveis assistencials.

Comparteix
Notícies relacionades
Dolsa critica l’augment de la despesa de personal i avisa que el pressupost no s’ajusta a la caiguda d’ingressos
El sector del taxi posa “la primera pedra per entrar al segle XXI” amb l’acord que impulsa la modernització del servei
Concòrdia proposa equiparar els permisos de naixement l’any 2028 amb una clàusula de flexibilitat regulada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Un forat a l’asfalt del carrer Prat de la Creu, causat pel pas continu de vehicles pesants, obliga a una actuació puntual
  • Societat
Les associacions de salut mental reben el document definitiu de l’Estratègia de prevenció i lluita contra el suïcidi
  • Esports, Societat
El Principat acollirà el 25 d’agost de l’any vinent la quarta etapa de La Vuelta a Espanya, íntegra i de 104 quilòmetres
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Dolsa critica l’augment de la despesa de personal i avisa que el pressupost no s’ajusta a la caiguda d’ingressos
  • Parròquies, Societat
Un forat a l’asfalt del carrer Prat de la Creu, causat pel pas continu de vehicles pesants, obliga a una actuació puntual
  • Parròquies
Andorra la Vella suspèn temporalment noves autoritzacions de rètols i pantalles lluminoses a l’espai públic
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu