Ocupació hotelera abril 2025

El sector Hoteler andorrà manté la seva solidesa malgrat la menor ocupació a Setmana Santa

La caiguda de l'ocupació es compensa amb reserves d'última hora i un balanç satisfactori de la Unió Hotelera d'Andorra

Aquest mes d’abril 2025 ha estat clau per al sector hoteler d’Andorra, especialment durant el període de Setmana Santa, que ha tingut lloc del 14 al 21 d’abril. A més de l’anàlisi d’aquestes dates assenyalades, també s’han revisat les previsions i el comportament de l’ocupació en el conjunt de la setmana en curs.

Comparant les dades d’ocupació hotelera de Setmana Santa 2025 amb les del mateix període de 2024, s’observa una disminució significativa. Durant la setmana del 14 al 21 d’abril de 2025, el percentatge general d’ocupació s’ha situat en un 59,85%, mentre que l’any anterior (21 al 31 de març de 2024) es va assolir un 79,59%. Això suposa una reducció del 19,74%, atribuïda en gran part a la diferència en les dates de celebració entre ambdós anys. Si ens centrem en el cap de setmana de Setmana Santa, el comportament ha estat lleugerament millor. Del 17 al 21 d’abril de 2025, l’ocupació hotelera ha estat del 72,36%, mentre que en el mateix període de 2024, entre el 28 i el 31 de març, es va assolir un 84,86%. Tot i la davallada, l’activitat durant el cap de setmana ha estat positiva i ha concentrat els dies de màxima ocupació.

Pel que fa a l’evolució de la previsió d’ocupació, cal destacar l’impacte de les reserves de darrera hora. A cinc dies vista, la previsió era d’un 56,21%, que va millorar notablement fins a assolir una ocupació definitiva del 72,36% segons les dades registrades el 22 d’abril. Aquesta dinàmica reflecteix la tendència creixent de les reserves a últim moment, un factor que el sector haurà de continuar gestionant de manera estratègica. A més, es destaca que les parròquies centrals han liderat els percentatges més elevats d’ocupació. Encara que la diferència respecte a l’any anterior és significativa, la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) considera que el balanç general de la Setmana Santa ha estat satisfactori, especialment pel comportament positiu dels darrers dies de la setmana.

En relació amb l’evolució de l’ocupació hotelera durant la temporada d’hivern (2017-2025), es constata una estabilitat notable, amb una ocupació anual que majoritàriament s’ha mantingut per sobre del 60%. L’excepció va ser l’any de la pandèmia de la COVID-19, en què es va registrar un 59,87%, a causa de les restriccions i tancaments obligats.

Si ens fixem en les desviacions més destacades al llarg dels darrers anys, veiem que durant el gener de la temporada d’hivern 2017-2018 es va aconseguir un 77,73% d’ocupació, consolidant-se com un dels millors inicis de temporada. Més endavant, al març de la temporada 2019-2020, just abans de la declaració de l’estat d’emergència sanitària, l’ocupació va assolir un 78,85%, mostrant el dinamisme habitual del sector en períodes previs a la pandèmia. Posteriorment, a l’abril de la temporada 2021-2022, l’ocupació va ser del 63,35%, reflectint una recuperació progressiva en un context encara marcat per les restriccions de mobilitat. El desembre de la temporada 2022-2023 també va registrar una ocupació del 63,35%, mantenint la tendència de recuperació, especialment durant les festes de Nadal. Finalment, cal destacar molt especialment el mes de febrer de la temporada 2024-2025, que ha marcat un rècord amb un 87,73% d’ocupació, assolint així el millor registre de totes les temporades recents.