El sector hoteler acomiada la campanya de Nadal amb un balanç positiu tot i la manca de personal en alguns perfils

La campanya de Nadal ha deixat un balanç globalment positiu per al turisme al país. Hotels i allotjaments turístics coincideixen a destacar unes ocupacions altes, impulsades per les bones nevades i per una forta demanda, especialment a partir del 26 de desembre. Tot i això, el sector hoteler adverteix que les restriccions derivades de la normativa Entry/Exit System han tingut un impacte directe en la disponibilitat de personal durant aquestes dates clau.
En el cas dels hotels, les dades recollides fins a l’última setmana de desembre situen l’ocupació per sobre del 80%, en xifres molt similars a les de l’any passat. El director de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Albert Mora, ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC que el comportament dels caps de setmana festius ha estat bo, especialment entre el 24 i el 28 de desembre, en què “l’ocupació mitjana ha arribat al 85%, nou punts més que l’any anterior”, un resultat que entrava dins de les previsions del sector.
Les expectatives per a la primera setmana de gener també eren molt altes, al voltant del 90%, tot i que encara no es disposa de les dades definitives. En qualsevol cas, Mora ha remarcat que la demanda no ha fallat, amb una forta presència de visitants al país, aparcaments plens i una elevada afluència a les pistes d’esquí.
“S’ha pogut atendre bé la demanda, però és evident que ha faltat personal i que, amb més recursos humans, el servei podria haver estat encara millor” – Albert Mora
Contràriament, el sector ha notat més dificultats en la gestió de les plantilles. Segons ha detallat Mora, la manca de personal durant les festes a causa de l’Entry/Exit System ha limitat la continuïtat d’alguns treballadors temporers. Tot i l’esforç dels establiments per cobrir serveis essencials, han quedat vacants sense cobrir en perfils com recepcionistes, cuiners o personal de sala. “S’ha pogut atendre bé la demanda, però és evident que ha faltat personal i que, amb més recursos humans, el servei podria haver estat encara millor”, ha assenyalat.
Des del sector s’insisteix que no es tracta d’una crítica a la normativa, sinó de la necessitat d’adaptar-se a unes regles que ja existien, però que ara s’apliquen amb més rigor. En aquest sentit, la Unió Hotelera manté un diàleg constant amb el Govern per explorar vies de flexibilització en la contractació i fórmules que permetin encadenar temporades, amb l’objectiu de garantir la competitivitat d’Andorra com a destinació turística.
Les ocupacions mitjanes dels allotjaments turístics s’han situat entre el 85% i el 97%, amb alguns establiments que han assolit el ple total
Pel que fa als allotjaments turístics, el balanç de les festes és també molt satisfactori. El president de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT), Àlex Ruiz, ha apuntalat a aquest mitjà que el bon comportament de la temporada ha estat principalment gràcies a les nevades i a una demanda que ja es va activar amb força al pont de la Puríssima i que a Nadal, ha acabat de consolidar-se aquesta tendència. “Els dies 24 i 25 normalment són dies molt familiars, i el gruix de la gent va arribar del 26 de desembre fins al dia de Reis”.
En zones com Andorra la Vella, el Tarter, les Bordes d’Envalira o el Pas de la Casa, les ocupacions mitjanes s’han situat entre el 85% i el 97%, amb alguns establiments assolint el ple total. Tot i algunes absències puntuals, sobretot al Pas a causa de les protestes dels pagesos francesos, el fet de treballar majoritàriament amb reserves no flexibles ha permès mantenir tant els ingressos com els nivells d’ocupació previstos. “En aquestes dates tan importants fem les reserves no flexibles”, ha afirmat Ruiz, justificant la decisió pel poc “marge de maniobra” i deixant clar que“la gent ja sap que són reserves que no poden cancel·lar i no hem tingut gaires problemes”.
“Els dies 24 i 25 normalment són dies molt familiars, i el gruix de la gent va arribar del 26 de desembre fins al dia de Reis” – Àlex Ruiz
En matèria de personal i afectacions per l’Entry/Exit, els allotjaments turístics han patit menys tensions que els hotels, ja que disposen de plantilles més estables al llarg de l’any. Tot i això, Ruiz ha reconegut que també hi ha hagut alguns ajustos puntuals, amb la incorporació de treballadors que no eren els perfils inicialment previstos. “Això no és l’ideal, perquè sempre agafes el millor que creus o el que ja ha vingut altres anys i repeteix, perquè ja coneixes els teus programes i processos”, ha assenyalat, tot indicant que “hem hagut d’agafar altres persones i tornar a començar tots els processos, i no era el candidat ideal que havíem demanat”.
Així doncs, les perspectives per a la resta de la temporada d’hivern són optimistes en tots dos sectors. Les reserves fins a principis d’abril evolucionen favorablement i, si les condicions de neu i fred es mantenen, el turisme confia a allargar aquesta bona dinàmica més enllà del període nadalenc.