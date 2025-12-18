Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El sector del taxi posa “la primera pedra per entrar al segle XXI” amb l’acord que impulsa la modernització

El conveni entre el Govern, l’ATA i l’ATI fixa la creació d’una centraleta i una aplicació úniques i estableix un full de ruta comú per al futur del sector

L’arribada d’Uber ha sacsejat el sector del taxi fins al punt que les dues associacions, separades des de fa anys, han formalitzat aquest dijous un acord per avançar cap a un model unitari. L’acord, rubricat pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i els presidents de l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) i l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI), Víctor Ambor i Armand Godoy, estableix les bases per a la fusió de les associacions i la creació d’un model comú de funcionament del sector, el qual permeti parlar amb una sola veu i treballar amb un full de ruta compartit.

Durant la roda de premsa posterior a la signatura, Forné ha subratllat que “el més rellevant del conveni és la fusió de les associacions i poder parlar amb una sola veu”. En aquest sentit, ha afirmat que “avui queden enrere les divisions” i que, a partir d’ara, el sector podrà avançar cap a “un model comú, modern i més fort”, destacant també que el Govern no ha imposat res, sinó que “ha creat les condicions perquè el sector avanci unit”: “El diàleg social funciona quan hi ha lideratge i voluntat per totes les parts”, ha afegit.

El conveni fixa com a objectiu la creació d’una centraleta única i d’una aplicació mòbil en temps real abans del 31 de març del 2026. Forné ha explicat que la plataforma portarà el nom de ‘Taxi Andorra’ (tal com es venia parlant ja des de fa unes setmanes enreres) i que “oferirà a l’usuari les mateixes facilitats que les grans plataformes internacionals”, tot mantenint “un model andorrà”. Entre les mesures previstes, el secretari d’Estat ha assenyalat que una mateixa llicència podrà disposar de dos vehicles i dos conductors, fet que permetrà augmentar l’oferta. “Volem que el taxi estigui sempre circulant, que tinguem aquesta setantena de llicències presents als carrers”, ha indicat, tot afegint que fins ara això no passava “perquè hi havia barreres que ara aixequem”.

A més, Forné ha explicat que es flexibilitza l’accés al sector per a conductors professionals, mantenint els requisits del carnet B2 i la prova de capacitació, i que les llicències no es podran traspassar durant un període de deu anys. Pel que fa a l’organització del servei, Forné ha precisat que el dia de descans “s’haurà de garantir igualment”, però que serà el mateix col·lectiu qui el fixarà. Així mateix, ha anunciat que en els pròxims mesos es consensuarà una nova retolació per “unificar la imatge dels taxis”, amb un enfocament centrat en el vehicle i en una imatge “més moderna i unificada”.

El futur sistema permetrà tant aturar el taxi pel carrer com contractar-lo o reservar-lo a través de l’aplicació mòbil. “Serà com les clàssiques operatives i com les plataformes internacionals”, ha explicat Forné, tot indicant que s’haurà d’analitzar si en el futur s’hi incorpora una estimació prèvia del preu. El cost del servei de centraleta serà assumit pel sector mitjançant una tarifa que determinaran les mateixes associacions.

Des del col·lectiu, Godoy ha qualificat la signatura com “la primera pedra per entrar com a servei públic al segle XXI”. El president de l’ATI ha afirmat que “les associacions queden enrere amb aquesta signatura” i que “només ho podem celebrar”, tot assegurant que Andorra tindrà “una eina tecnològica per al servei del taxi” i “una sola veu”. En aquesta línia, ha afegit que les mesures adoptades “s’han analitzat i consensuat” i ha demanat confiança als professionals, ponderant que “això canviarà d’una vegada per totes el servei que estàvem oferint”.

Per la seva banda, Ambor ha expressat que “estem contents de signar aquest conveni” i ha reconegut que “ja feia temps que hauria d’haver estat fet”. Altrament, i qüestionats per com ha afectat l’arribada d’Uber a la rubricació de la signatura, Forné ha indicat que “l’arribada d’Uber és un detall”, i ha puntualitzat que el Govern “estava treballant des de fa molt de temps” en aquesta reforma. Segons ha conclòs, ara “s’han donat les condicions idònies per fer-ho” i el conveni permet avançar cap a “un país modern, dialogant i eficient”.

