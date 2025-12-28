Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
31a edició

El Saló de la Infància d’Encamp obre les seves portes amb una gran afluència i noves propostes lúdiques

El certamen s’obre al Complex d’Encamp, incorpora cinema 7D i mantindrà obert fins al 30 de desembre abans de traslladar-se Pas de la Casa

Encamp ha encetat aquest dissabte una nova edició del Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra, que arriba enguany a la seva 31a convocatòria. La jornada inaugural ha registrat una notable afluència de públic i una valoració positiva tant per part de les famílies com dels participants.

El saló se celebra al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, on romandrà obert fins al 30 de desembre. Posteriorment, la proposta es desplaçarà al Pas de la Casa, on tindrà lloc del 2 al 4 de gener. Durant la visita al recinte, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha remarcat la trajectòria consolidada de la iniciativa. “És un saló molt consolidat i molt demanat per totes les famílies tant d’Andorra com pels turistes que ens visiten”, ha afirmat.

Mas també ha posat en relleu l’organització de l’espai, amb “zones molt diferenciades per edats, tallers i espectacles, des dels més petits fins als més grans”. Entre les principals novetats d’aquesta edició, ha destacat la incorporació del cinema 7D, una proposta immersiva que se suma a les activitats més ben valorades d’anys anteriors.

La primera jornada ha combinat tecnologia, creativitat i joc. Els infants han pogut participar en tallers com el de pintacares, el de creació digital Loopers IA o l’activitat Pedala i pinta. A més, el recinte compta amb diversos espais de videojocs, amb simuladors de motor en realitat virtual, zones de PS5 i Nintendo Switch amb pantalla gegant, així com una àrea arcade amb màquines multijocs.

La cònsol Laura Mas destaca la consolidació del saló i la combinació de propostes tecnològiques, lúdiques i creatives

Els més petits disposen d’una zona de primers passos i d’un espai ludicoesportiu. La programació s’ha completat amb un espectacle itinerant d’animals gegants que ha recorregut les instal·lacions.

Les activitats continuaran aquest diumenge amb les mateixes propostes, a les quals s’afegirà un espectacle itinerant de globoflèxia. Dilluns s’incorporaran nous tallers i animacions, mentre que dimarts tindrà lloc l’espectacle familiar Lali Dance Factory. Al Pas de la Casa, el saló clourà el 4 de gener amb l’espectacle La gran festa.

Les entrades es poden adquirir a les recepcions dels equipaments esportius d’Encamp i del Pas de la Casa, amb preus de 6 euros per dia i abonaments per a tota la durada del saló.

