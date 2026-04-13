El salari medià creix un 5,7% i s’enfila fins als 2.166 euros, mentre que el mitjà ho fa en un 6,3% fins als 2.724 euros

Segons dades avançades del mes de febrer publicades pel Departament d’Estadística, el salari medià se situa en els 2.166,05 euros, mentre que el salari mitjà s’enfila fins als 2.724,33 euros. Aquestes xifres suposen unes variacions positives del 5,7% i del 6,3%, respectivament, respecte al mes de febrer avançat de l’any 2025. D’altra banda, el nombre de persones assalariades se situa en 48.866, la qual cosa representa un augment de l’1,7% respecte del mateix període anterior. Així mateix, la massa salarial se situa en 133,13 milions d’euros, el que representa una variació a l’alça del 8,1% respecte al mes de febrer avançat de l’any 2025.
Paral·lelament, les dades semidefinitives corresponents al mes de gener mostren que el salari medià va ser de 2.194,66 euros, un increment del 5%. Això representa que la meitat dels assalariats han percebut un salari igual o inferior a 2.194,66 euros, i l’altra meitat un salari igual o superior. Els sectors que presenten una variació positiva més remarcable són l’hoteleria, amb un 7,6%, i altres activitats socials i serveis personals, amb un 6,4%. L’únic sector que presenta una variació negativa més destacada respecte al mateix mes de l’any anterior és agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un descens del 3,4%.
A la vegada, el salari mitjà al gener es fa enfilar fins als 2.689,2 euros, un increment del 4%, mentre que els sectors que més destaquen durant aquest període són l’hoteleria i la venda i reparació de vehicles de motor, els quals pugen un 11,1% i un 7,6%, respectivament. Així mateix, el nombre total de persones assalariades era de 49.134, un 1,8% més respecte del mateix període anterior, i l’increment més destacat correspon als sectors de producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua (12,5%) i agricultura, ramaderia, caça i silvicultura (9,3%). Quant a la massa salarial, va ser de 132,13 milions d’euros, un augment del 5,8%.