El SAAS nomena el doctor Marc Pascual nou director mèdic del centre hospitalari a partir d’aquest 11 de maig

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha nomenat el doctor Marc Pascual nou director mèdic de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així, el fins ara coordinador clínic de la Unitat de Cures Pal·liatives assumirà el càrrec el pròxim 11 de maig sota la dependència jeràrquica del director assistencial del SAAS, el doctor Marcos Gutiérrez. Pascual serà l’encarregat d’impulsar la implementació dels projectes estratègics i les línies d’innovació de la institució amb la voluntat de millorar els processos assistencials i reforçar la gestió de l’atenció mèdica als usuaris.
Entre les funcions que assumirà hi ha la planificació i coordinació dels recursos humans, tècnics i econòmics dels serveis sota la seva responsabilitat, l’elaboració i seguiment dels plans funcionals i protocols assistencials, i vetllar pel compliment dels indicadors, normatives i estàndards de qualitat i seguretat establerts. Des del SAAS apunten que la incorporació de la direcció mèdica permetrà que la direcció assistencial es pugui centrar en la definició de les línies estratègiques i en el seguiment dels convenis assistencials, tant nacionals com internacionals, amb hospitals de tercer nivell. A més, facilitarà la supervisió dels circuits assistencials que se’n derivin.