Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El doctor Marc Pascual, nou director mèdic de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. | SAAS
El Periòdic d'Andorra
Nomenament

El SAAS nomena el doctor Marc Pascual nou director mèdic del centre hospitalari a partir d’aquest 11 de maig

El fins ara coordinador clínic de la Unitat de Cures Pal·liatives serà l’encarregat d’impulsar la implementació dels diversos projectes estratègics

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha nomenat el doctor Marc Pascual nou director mèdic de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així, el fins ara coordinador clínic de la Unitat de Cures Pal·liatives assumirà el càrrec el pròxim 11 de maig sota la dependència jeràrquica del director assistencial del SAAS, el doctor Marcos Gutiérrez. Pascual serà l’encarregat d’impulsar la implementació dels projectes estratègics i les línies d’innovació de la institució amb la voluntat de millorar els processos assistencials i reforçar la gestió de l’atenció mèdica als usuaris.

Entre les funcions que assumirà hi ha la planificació i coordinació dels recursos humans, tècnics i econòmics dels serveis sota la seva responsabilitat, l’elaboració i seguiment dels plans funcionals i protocols assistencials, i vetllar pel compliment dels indicadors, normatives i estàndards de qualitat i seguretat establerts. Des del SAAS apunten que la incorporació de la direcció mèdica permetrà que la direcció assistencial es pugui centrar en la definició de les línies estratègiques i en el seguiment dels convenis assistencials, tant nacionals com internacionals, amb hospitals de tercer nivell. A més, facilitarà la supervisió dels circuits assistencials que se’n derivin.

Comparteix
Notícies relacionades
Detectar abans per protegir millor els menors
Afers Socials atribueix l’augment dels casos PAI a una “millor detecció” dels maltractaments i agressions a menors
Set de cada deu noies adolescents voldria abordar el tema del sexe amb els pares, però creuen que encara és tabú

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
[Amb vídeo]: Un camió bolca a l’Aldosa i obliga a tallar la circulació després que el conductor perdés el control
  • Societat, Successos
Una motocicleta amb dos joves protagonitza un accident a tocar de l’Espai Caldes amb una dona ferida
  • Societat
Els agents policials de la duana esperen l’autorització dels tècnics per poder tornar a treballar dins les instal·lacions
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Encamp renovarà l’entorn de les escoles andorrana i francesa del Pas de la Casa amb nova pavimentació i mobiliari urbà
  • Parròquies, Successos
La Ruta de la Tapa de Sant Julià posa punt final a la dissetena edició amb més de 12.500 degustacions servides
  • Parròquies, Societat
Canillo celebrarà una jornada de portes obertes amb accés gratuït al Palau de Gel, el Pont Tibetà i el Roc del Quer
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu