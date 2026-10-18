La Fira del Bestiar i l’Artesania de Canillo reivindica la tradició ramadera amb 20 cases i 52 firaires participants

La Fira del Bestiar i l’Artesania de Canillo ha celebrat aquest diumenge una nova edició amb la participació de 20 cases ramaderes i 52 firaires dedicats a l’artesania i als productes de proximitat. La jornada ha distribuït les activitats entre l’antic Càmping Pla, on s’ha exposat el bestiar, i l’aparcament de Sella, el qual ha acollit les parades comercials. Així, les 20 cases ramaderes participants han exposat els seus animals al primer espai, destinat a donar visibilitat a una activitat històricament vinculada a l’economia i a la vida social de Canillo. Paral·lelament, els 52 firaires han instal·lat les seves parades a la carpa de l’aparcament, ubicació escollida arran de les previsions meteorològiques per garantir que l’activitat es desenvolupés sota cobert.
«La Fira del Bestiar i l’Artesania és una oportunitat per reconèixer la feina de les cases ramaderes, dels artesans i dels productors que mantenen vius els oficis i les tradicions de Canillo», ha afirmat el cònsol major, Jordi Alcobé, tot remarcant que preservar aquest patrimoni i transmetre’l a les noves generacions és una qüestió vinculada a la identitat de la parròquia. A més, ha valorat la participació dels ramaders i firaires, els quals han contribuït a configurar una jornada centrada en els productes locals i les activitats tradicionals, insistint que «continuem treballant perquè les tradicions de Canillo tinguin continuïtat i perquè els professionals que les fan possibles disposin d’espais per donar a conèixer la seva activitat».
«La Fira del Bestiar i l’Artesania és una oportunitat per reconèixer la feina de les cases ramaderes, dels artesans i dels productors que mantenen vius els oficis i les tradicions de Canillo» – Jordi Alcobé
Un dels actes de la jornada ha estat el lliurament d’obsequis a les cases ramaderes participants, programat a les 13.30 hores a l’antic Càmping Pla. La iniciativa ha servit per reconèixer la implicació dels ramaders en la fira i la seva contribució al manteniment d’una activitat que forma part del patrimoni rural de Canillo. La programació també ha incorporat diverses propostes culturals. Durant el matí, el Museu de la Moto i l’Espai Galobardes han ofert entrada gratuïta entre les 10.00 i les 14.00 hores. A la tarda, l’església de Sant Serni té prevista la presentació del llibre ‘Carta d’un capellà jubilat als seus amics’, de mossèn Ramon.
Cal destacar que la jornada coincideix, a més, amb l’inici de la Quinzena de la Cuina Canillenca, la qual s’allargarà fins al 8 de novembre amb la participació de 17 establiments de la parròquia. El conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella, ha vinculat totes dues iniciatives amb la voluntat del comú de promocionar els productes locals i preservar les activitats tradicionals. Segons ha manifestat, la celebració de la fira i de les jornades gastronòmiques reafirma el compromís comunal amb «la promoció de la ramaderia, l’artesania i els productes de proximitat com a expressions del patrimoni cultural i de la identitat de la parròquia».