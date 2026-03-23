Inscripció de professions titulades

El registre suma 252 professionals titulats més i tanca l’any 2025 amb una xifra total que s’enfila als 3.912 inscrits

La majoria dels inscrits tenen titulacions universitàries de segon i tercer cicle, i les dones ja representen més de la meitat del col·lectiu

El nombre de professionals titulats inscrits a Andorra continua creixent. El 2025 es va tancar amb un total de 3.912 professionals registrats, fet que representa 252 més que l’any anterior, quan n’hi havia 3.660. Aquest increment del 6,9% consolida la tendència a l’alça dels darrers anys.

Pel que fa al perfil dels inscrits, la majoria correspon a professionals amb estudis superiors avançats: el 56,6% estan associats a titulacions de segon i tercer cicle universitari, mentre que el 26,2% tenen titulacions de primer cicle universitari. Això confirma el pes creixent de perfils altament qualificats dins del registre.

Per nacionalitats, gairebé hi ha equilibri entre els principals col·lectius: el 44,8% són andorrans i el 44,2% espanyols. En clau de gènere, les dones són majoria amb 2.122 inscrites (54,2%), davant dels 1.790 homes (45,8%).

Durant el 2025 es van concedir 332 autoritzacions, un 22,5% més que l’any anterior. En aquest cas, els professionals espanyols representen el gruix principal (53,3%), seguits dels andorrans (37%). També aquí predominen les dones (57,8%). Quant al nivell formatiu, el patró es manté: el 55,4% de les autoritzacions corresponen a titulacions de segon i tercer cicle, i el 25,9% a primer cicle.

En paral·lel, es van registrar 80 baixes, una xifra notablement inferior a les 128 del 2024 (-37,5%). D’aquestes, el 38,8% corresponen a professionals de nacionalitat espanyola, i la majoria eren dones (68,7%).

Amb tot, el balanç final és clarament positiu: la diferència entre altes i baixes deixa una creació neta de 252 professionals. Per nacionalitats, destaca especialment el creixement del col·lectiu espanyol (+146), mentre que tant dones com homes registren també saldos positius, amb +137 i +115 respectivament.

Els permisos de residència i treball creixen un 3,4% al tercer trimestre del 2025, superant les 43.000 autoritzacions

Llegir
Molné manté que la modificació del Codi Penal considerarà delicte el sexe en línia amb “interacció i remuneració”
La Bombonera passa d’acollir cistelles a donacions en la setena campanya anomenada ‘La jugada que suma vides’
Judici per una agressió del 2019 amb dubtes sobre l’autoria de la lesió incisa que va requerir punts de sutura

Notícies destacades
  • Societat, Tribunals
Fiscalia i acusació demanen vuit anys sense contacte amb la víctima i el fill per a l’acusat per amenaces de mort
  • Societat, Successos
Detinguda una dona amb 4,2 grams de cocaïna i 18 pastilles d’èxtasi al Pas durant un festival de música electrònica
  • Educació, Societat
Nova convocatòria d’inscripcions del 13 al 15 d’abril per als exàmens oficials de català amb una taxa de 17,15 euros
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Carmen Ayala, nova Fadrina d’Escaldes després de ser escollida per votació i la intenció de “fer-ho el millor possible”
  • Parròquies
El Prat Gran s’integra a la xarxa de calor i fred i substitueix la caldera antiga per un sistema més eficient i sostenible
  • Parròquies, Societat
Els infants d’Andorra la Vella aposten per un parc interior a l’Espai Capital mentre el comú estudia la integració
