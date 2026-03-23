El registre suma 252 professionals titulats més i tanca l’any 2025 amb una xifra total que s’enfila als 3.912 inscrits

El nombre de professionals titulats inscrits a Andorra continua creixent. El 2025 es va tancar amb un total de 3.912 professionals registrats, fet que representa 252 més que l’any anterior, quan n’hi havia 3.660. Aquest increment del 6,9% consolida la tendència a l’alça dels darrers anys.
Pel que fa al perfil dels inscrits, la majoria correspon a professionals amb estudis superiors avançats: el 56,6% estan associats a titulacions de segon i tercer cicle universitari, mentre que el 26,2% tenen titulacions de primer cicle universitari. Això confirma el pes creixent de perfils altament qualificats dins del registre.
Per nacionalitats, gairebé hi ha equilibri entre els principals col·lectius: el 44,8% són andorrans i el 44,2% espanyols. En clau de gènere, les dones són majoria amb 2.122 inscrites (54,2%), davant dels 1.790 homes (45,8%).
Durant el 2025 es van concedir 332 autoritzacions, un 22,5% més que l’any anterior. En aquest cas, els professionals espanyols representen el gruix principal (53,3%), seguits dels andorrans (37%). També aquí predominen les dones (57,8%). Quant al nivell formatiu, el patró es manté: el 55,4% de les autoritzacions corresponen a titulacions de segon i tercer cicle, i el 25,9% a primer cicle.
En paral·lel, es van registrar 80 baixes, una xifra notablement inferior a les 128 del 2024 (-37,5%). D’aquestes, el 38,8% corresponen a professionals de nacionalitat espanyola, i la majoria eren dones (68,7%).
Amb tot, el balanç final és clarament positiu: la diferència entre altes i baixes deixa una creació neta de 252 professionals. Per nacionalitats, destaca especialment el creixement del col·lectiu espanyol (+146), mentre que tant dones com homes registren també saldos positius, amb +137 i +115 respectivament.