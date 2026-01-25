El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble

“Avui inaugurem aquesta sala, la sala del Quart, la sala que penseu que aquí, a l’època, fa molts anys, el meu pare havia vingut a escola”. Amb aquestes paraules, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha remarcat el valor simbòlic de l’espai recuperat a la Cortinada, que torna a obrir-se perquè els infants hi puguin fer activitats. Segons ha explicat, la iniciativa vol “recuperar” la sala “amb més nens” i contribuir a “dinamitzar una mica la parròquia”, en un moment en què “últimament hi ha molts nens” al poble.
Per la seva banda, la consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol, ha agraït al Quart de la Cortinada la cessió de la sala i ha subratllat que el fet que “havia estat una escola del poble” hi afegeix un component especial. També ha detallat que encara s’hi conserven “algun escriptori i alguns mobles que són de l’època”. Pel que fa a l’ús, ha precisat que “no és una escola”, sinó “un espai obert” per a famílies amb infants, tot apuntant que els més grans hi poden anar amb més autonomia, mentre que es mirarà que els més petits hi vagin acompanyats.
El Comú d’Ordino ha posat en funcionament el nou espai d’esbarjo per a infants a la planta baixa de l’edifici del Quart de la Cortinada, amb obertura els dissabtes a la tarda, de 15.00 a 19.00 hores, durant el període lectiu. L’equipament compta amb una persona encarregada de la sala, que vetlla pel bon funcionament del servei i l’atenció als usuaris.
L’espai, que durant anys havia estat l’escola de la Cortinada, s’ha reconvertit ara en un espai polivalent. D’una banda, permet que els infants més petits hi vagin amb les famílies per compartir estones de joc amb altres nens; de l’altra, ofereix als nens més grans un lloc per fer deures, treballs en grup o jugar a jocs de taula.
Entre les famílies assistents, una de les valoracions recollides ha destacat l’ús pràctic de la sala els dissabtes a la tarda: “Està molt bé per poder venir a fer trencaclosques i llibres, poder venir a fer els deures”. També ha remarcat que la iniciativa facilita que “les famílies es puguin reunir aquí” sense haver d’anar “a casa dels particulars”. Un dels infants ha agraït la iniciativa destacant la possibilitat de trobar-se amb els amics o poder jugar amb altres joguines.
D’altre banda, una mare ha incidit en què és una bona proposta, tot i apuntar que, per al seu fill de 10 anys, l’espai “li queda petit”, mentre que per a la filla de 7 el veu “adequat”, i ha recordat que al costat hi ha la plaça per jugar.
De cara als pròxims mesos, el comú preveu programar puntualment activitats i espectacles per donar a conèixer el potencial de la sala, amb propostes que s’aniran anunciant a través de les xarxes socials. L’objectiu és que el nou servei esdevingui un punt de trobada habitual per als infants de la Cortinada i contribueixi a dinamitzar la vida comunitària del poble.