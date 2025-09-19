El públic respon amb gran afluència a l’inici de les jornades populars de l’Andorra Taste al Prat del Roure

Amb més de 1.150 inscrits a les jornades professionals i un augment del 15% respecte al 2023, l’Andorra Taste dona pas a les jornades populars de la trobada internacional de gastronomia de alta muntanya que es duran a terme aquest cap de setmana al parc del Prat del Roure a Escaldes-Engordany.
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha celebrat l’ambient del primer dia: «Doncs és la quarta edició i jo crec a punt de maneres. Veiem avui divendres, primer dia, està realment ple de gent, fa bo, i per tant jo penso que serà realment de nou un èxit». Ha afegit que l’Andorra Taste és un esdeveniment que «ens agrada, que ens posa a dalt de tot en el món de la gastronomia de muntanya» i que cal continuar potenciant-lo «pel país, per la parròquia i també en clar el país».
Per la seva banda, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha subratllat l’objectiu de mantenir l’èxit assolit en les edicions precedents. «Al final, el que ens marquem amb la quarta edició de l’Andorra Taste és que continuï la bona acceptació que ha tingut durant els tres últims anys», ha declarat.
Forné ha recordat que en l’edició anterior es van registrar «pràcticament 34.000 entre consumicions i entre plats i begudes», i ha apuntat que assolir de nou aquesta xifra ja seria un èxit. «Només assolir la xifra de l’any passat nosaltres estarem molt satisfets, que penso que l’important és l’experiència de la gent que ve aquí», ha destacat.
En relació amb les jornades professionals, el secretari d’Estat ha assenyalat que «hem tingut uns 1.150 inscrits entre online i presencial, el que significa un augment de més del 15% respecte a les xifres de l’any passat». També ha ressaltat la bona acollida: «Tots els congressistes han fet una valoració molt positiva, hi ha hagut unes ponències molt interessants i que han agradat moltíssim i fa que estiguem molt contents».
Forné ha volgut posar en valor el paper de l’esdeveniment dins l’estratègia turística del Principat: «Aquí a Andorra, com bé sabem, som turisme de compres, turisme esportiu, però ara ens estem tornant amb turisme gastronòmic i això és el que es busca». En aquest sentit, ha defensat el treball conjunt amb el sector: «Unir tota la restauració d’Andorra, cada cop la restauració és de més qualitat i amb una oferta més variada».
Finalment, ha vinculat el projecte amb el pla gastronòmic nacional: «Amb el pla gastronòmic en el qual s’està treballant és important tota aquesta estratègia per tindre aquesta visibilitat de cara a l’exterior, que Andorra és un país gastronòmic d’alta muntanya».