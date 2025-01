El projecte ‘Taula amiga’ a Ordino consolida la seva activitat amb 173 àpats servits el 2024

El comú d’Ordino ha fet una valoració positiva del projecte ‘Taula amiga’ durant el 2024, que ha servit un total de 173 àpats i ha acollit una mitjana de disset usuaris cada mes. Concretament i tal com s’informa des de la coporació, l’octubre ha estat el mes amb més participació, amb 28 usuaris, mentre que el maig ha registrat la menor afluència, amb dotze usuaris. “Té molt bona acceptació entre la gent gran de la parròquia. Per a ells és un moment de convivència i relació” asseguren fonts comunals.

La corporació ordinenca també ha puntualitzat que al novembre i desembre no hi va haver servei per una qüestió de reorganització interna, però ha assegurat que aquest 2025 tot tornarà a la normalitat amb la previsió de continuar organitzant el projecte ‘Taula amiga’ un cop al mes. De fet, s’ha informat que la primera trobada de l’any està prevista per al dijous 30 de gener.

El projecte ‘Taula amiga’, amb un cost de deu euros per menú i pensat per a persones que viuen soles o que estan en risc o situació d’exclusió social, es va posar en marxa el novembre del 2023 com a prova pilot amb l’objectiu de detectar possibles casos amb altes necessitats. En aquest sentit, el projecte, que té lloc a la Casa Pairal, contempla que, cas de trobar persones amb manca de recursos econòmics per participar en els àpats, el departament de Benestar Social, amb previ informe, exonerarà el cost del servei.