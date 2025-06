Votació popular

El projecte participatiu d’Ordino amplia el nombre de propostes i a la fase final n’hi haurà un total de cinc

El període per votar la proposta més atractiva comença avui, mitjançant la pàgina web del Comú, i s’allargarà durant tres setmanes

Després de la valoració tècnica i qualitativa per part del jurat del procés participatiu 2025 d’Ordino, finalment seran cinc les propostes que passaran a la segona fase de votació popular. Malgrat que inicialment estava previst seleccionar-ne quatre, el jurat ha decidit ampliar-ne el nombre atenent la qualitat i l’estructura d’algunes de les propostes presentades, que incloïen més d’una iniciativa.

Les cinc propostes seleccionades, que han estat valorades com a viables tècnicament, econòmicament i alineades amb els criteris del procés participatiu, són: la instal·lació de punts de reparació mecànica per a bicicletes a la zona de Riberamunt amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible i l’ús de la bicicleta; la instal·lació d’un gronxador d’ús turístic i lúdic en una ruta de senderisme, que ofereixi vistes privilegiades del paisatge natural; la creació d’un espai per a gossos al Prat de la Molina (Sornàs) com a punt de lleure per a animals de companyia i les seves famílies; el desenvolupament d’un itinerari al camí ral amb elements escultòrics i interactius vinculats als personatges de ferro de Llorts, pensat per fomentar la descoberta cultural i el joc infantil, i la construcció d’un espai de joc natural per a infants a partir de 2 anys, integrat en l’entorn del camí ral, amb elements de fusta, punts sensorials i circuit motriu.

Així doncs, a partir d’ara, serà la ciutadania qui tindrà l’última paraula, i la proposta que rebi més suports en la votació popular serà la que el Comú ordinenc tirarà endavant dins el marc d’aquest procés participatiu. El període per votar la proposta més atractiva, han informat, comença aquest dimecres i a través del formulari que es pot omplir a través de la pàgina web ordino.ad, i s’allargarà durant tres setmanes, és a dir fins al dimecres 2 de juliol.