El projecte d’habitatge assequible per a la gent gran a Sant Julià ja és d’interès nacional

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha fet oficial aquest dimecres la declaració d’interès nacional del projecte de construcció d’un edifici d’habitatges de preu assequible amb serveis destinats a la gent gran a la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Aquest projecte, impulsat per la Fundació Privada Laurus, en constitució actualment, compta amb una col·laboració publicoprivada i preveu no només la creació d’habitatges adaptats a les necessitats dels padrins, sinó també la incorporació d’un centre de dia dins del mateix equipament.

La decisió arriba després que el Comú de Sant Julià de Lòria emetés un informe favorable sobre la iniciativa i que el Govern aprovés la seva declaració d’interès nacional en la sessió del 22 de gener del 2025.

El projecte preveu la construcció d’una cinquantena de pisos de 50 metres quadrats, dissenyats per a una o dues persones, envoltats de zones enjardinades i patis interiors per fomentar la convivència i combatre l’aïllament social. A més, l’edifici comptarà amb serveis assistencials i un centre de dia per als residents.

El finançament del projecte, amb un cost estimat de 16 milions d’euros, es distribueix de la següent manera: el Govern aportarà cinc milions d’euros, el comú de Sant Julià contribuirà amb tres milions, i els vuit milions restants provindran del sector privat. La licitació per a la construcció està prevista per al primer semestre de l’any vinent, amb l’objectiu que els habitatges siguin una realitat a finals del 2028.