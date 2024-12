El Principat presumeix d’una de les esperances de vida més altes d’Europa

L’esperança de vida dels andorrans és d’un valor mitjà de 84,6 anys. Així ho recalca avui el departament d’Estadística de Govern, que aquest dilluns ha desvetllat públicament l’esperança de vida dels andorrans registrada durant l’any 2023. A tall d’observació, les dades indiquen que les dones viuen més que els homes, ja que la mitjana de les dones es troba en 86,3 anys, i la dels homes és de 81.

Si es compara amb altres països del nostre continent, el Principat pot presumir de tenir una de les esperances de vida més altes del 2023. La mitjana dels 27 països que conformen la Unió Europea és de 81,5 anys. Si es contraposa amb els països veïns o amb estats que presenten una densitat de població semblant, el Coprincipat només se supera per Liechtenstein, 84,8; i per Espanya, que és de 84. D’altra banda, altres potències com França, Portugal i Luxemburg es troben per sota d’Andorra, amb unes mitjanes del 83,1; 82,4; i 83,4, respectivament, fa saber l’ANA.

Altrament, la taxa de mortalitat més elevada per edat de la població andorrana, i entre el període que comprèn 2019 fins al 2023, és naturalment la de les persones amb 90 anys o més, amb una taxa del 202,63% per cada 1.000 habitants. La segueixen les persones entre els 85 i els 89 anys, amb una taxa del 83,36%; i les persones dels 80 als 84 anys, que és gairebé del 41%. Per acabar, cal apuntar que durant els anys citats, es van registrar 79 defuncions entre els padrins de més de 90 anys i 59 defuncions entre les persones que oscil·laven entre els 85 i els 89 anys, les xifres més altes desglossades per edats.