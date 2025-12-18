Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El darrer pas de La Vuelta pel Principat.
El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

El Principat acollirà el 25 d’agost de l’any vinent la quarta etapa de La Vuelta a Espanya, íntegra i de 104 quilòmetres

La sortida i arribada serà a Andorra la Vella, i els ciclistes passaran pel Port d’Envalira, la Collada de Beixalís, el Coll d’Ordino i l’Alt de la Comella

Andorra acollirà una etapa íntegra de La Vuelta a Espanya. Serà el pròxim 25 d’agost amb la quarta, de 104 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 3.531 metres, amb un recorregut que inclourà l’ascens a quatre ports. “Aquesta aposta permet augmentar la cobertura mediàtica del Principat durant l’esdeveniment i maximitzar l’impacte directe de la cita al territori”, han citat des d’Andorra Turisme.

La sortida s’ubicarà a la capital, des d’on començarà un traçat que recorrerà bona part del territori. Els ciclistes s’enfilaran cap a Encamp per coronar el Port d’Envalira –de categoria especial– i tornaran a baixar per la mateixa parròquia, des d’on faran l’ascens a la Collada de Beixalís –port de primera categoria–. A continuació, avançaran en direcció a Ordino per escalar el Coll d’Ordino –port de primera categoria– per després baixar per Encamp per enfrontar-se al darrer repte, l’Alt de la Comella –port de segon a categoria–, i acabar travessant la meta a Andorra la Vella.

L’organització, que arribarà un dia abans de l’etapa, ja desplaça 900 vehicles i més de 3.000 persones

Des d’Andorra Turisme han assenyalat que acollir la cita de manera íntegra permet, d’una banda, augmentar la cobertura mediàtica del país i, d’altra banda, afavorir sectors com l’hoteler, el comercial o el de la restauració, ja que els equips, treballadors i l’afició fan una estada més llarga. De fet, només l’organització, que arribarà un dia abans de l’etapa, ja desplaça 900 vehicles i més de 3.000 persones perquè l’esdeveniment es pugui dur a terme.

Cal esmentar que la 81a edició de La Vuelta comptarà amb 21 etapes: la sortida tindrà lloc el 23 d’agost a Mònaco, des d’on els ciclistes es dirigiran cap a França, per després arribar a Andorra. La darrera etapa acabarà a Granada, el 13 de setembre.

