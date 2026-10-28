El Comitè Paralímpic Andorrà es posa en marxa per impulsar l’esport adaptat i reforçar-ne la projecció internacional

El Comitè Paralímpic Andorrà (COPA) s’ha presentat oficialment aquest dimecres al CTEO amb l’objectiu d’ampliar les oportunitats de pràctica esportiva per a les persones amb discapacitat i acompanyar els esportistes en totes les etapes, des de la iniciació fins a l’alt rendiment. La nova entitat està presidida per Anna Babot i compta amb Albert Llovera com a vicepresident, a més de Judith Casal, Xavi Fernàndez i Eduard Carrera com a membres de l’equip.
Una de les principals prioritats del comitè, segons han assenyalat, serà establir una col·laboració estreta amb els clubs, les federacions i les institucions del país per donar continuïtat als projectes existents i generar noves oportunitats. En aquest sentit, el COPA vol treballar conjuntament amb la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA), així com escoltar les necessitats dels esportistes i les seves famílies per facilitar-ne l’accés a la pràctica esportiva.
Entre les línies d’actuació previstes hi ha la promoció de la descoberta i la iniciació a l’esport adaptat, el suport als esportistes que participen en competicions i la formació de tècnics de clubs i federacions. Val a dir que l’organisme també preveu mobilitzar recursos per facilitar l’accés al material esportiu i a l’acompanyament específic que requereixen les diferents disciplines.
Pel que fa a l’àmbit internacional, el comitè es proposa reforçar la representació del moviment paralímpic andorrà i les relacions amb els organismes especialitzats, en coordinació amb el Govern i les entitats implicades. La finalitat és, doncs, oferir més suport als esportistes del Principat perquè puguin desenvolupar el seu potencial i participar en competicions tant nacionals com internacionals.
Finalment, Babot ha fet una crida als clubs, les federacions, les institucions i les empreses perquè se sumin al projecte. Així, la presidenta ha expressat la voluntat que cada vegada més persones amb discapacitat trobin en l’esport una oportunitat de participació i desenvolupament personal, alhora que ha agraït la implicació de les persones i entitats que han contribuït a posar en marxa el comitè.