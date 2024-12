El temporal causa tancaments al Port d’Envalira i a l’accés amb França

El temporal que afecta el país ha causat greus incidències al trànsit, amb diversos accessos tallats i restriccions a diferents carreteres, complicant especialment la circulació a l’entrada del Principat. El Port d’Envalira està tancat al trànsit, igual que la carretera CG-4, la qual roman clausurada des del Coll de la Botella fins al Port de Cabús, fins a nou avís. Al mateix temps, les autoritats franceses van decretar ahir el tancament dels accessos al país des de la frontera amb Andorra, i la reobertura dependrà de l’evolució de les condicions meteorològiques, amb possibles decisions al llarg de la jornada d’avui.

El trànsit també és dens en diversos punts neuràlgics del Principat. Entre les zones més afectades hi ha l’avinguda Salou, direcció nord, al centre de Sant Julià de Lòria, i l’entrada de la Massana en sentit sud. Per altra banda, l’accés al país per la frontera hispanoandorrana registra retencions en ambdós sentits, amb cues quilomètriques que arriben fins a l’aeroport d’Andorra-La Seu, on la circulació també es troba carregada.

Les carreteres CG-4/5 a Erts, CG-2 a Canillo i CG-3 a Ordino estan en fase groga, fet que obliga els conductors a utilitzar pneumàtics especials o equipaments. També es recomana circular a menys de 60 km/h, extremar la precaució en revolts i trams inclinats, evitar maniobres brusques i mantenir una distància de seguretat ampliada. A més, queda prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal (VMP).

Davant les complicacions derivades del temporal, Protecció Civil ha difós un conjunt de recomanacions a través de la xarxa social X (anteriorment coneguda com Twitter). Entre aquestes, es destaca la necessitat de prioritzar el teletreball per reduir els desplaçaments innecessaris i evitar moure’s si no és estrictament imprescindible. Per a aquells que hagin de realitzar activitats a l’exterior, s’aconsella consultar el butlletí d’allaus i planificar les sortides amb cura, tot preferint no fer-les en solitari. Al mateix temps, es demana extremar les precaucions a la carretera, especialment a les zones amb restriccions, i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats competents.

Segons el Servei de Meteorologia, ahir al vespre es van registrar ratxes de vent que van superar els 140 km/h, agreujant encara més la visibilitat al nord del país, on la nevada es manté activa. Pel que fa a les acumulacions de neu, els gruixos més destacats van ser de 31 centímetres a les Fonts d’Arinsal i 21 centímetres a Grau Roig – FEDA. Tot i aquestes dades, hi ha zones on la neu ha caigut sense arribar a consolidar-se al terra. Les autoritats i els serveis meteorològics continuen supervisant la situació i actualitzaran les mesures i informacions segons l’evolució del temporal.

Imatge del temporal a la carretera de l’Obac, a Escaldes-Engordany.

Retencions de trànsit al carrer Prat de la Creu, a Andorra la Vella.