Mobilitat confirma el tancament amb França a les 17.00 hores d’avui

El Servei de Mobilitat ha confirmat, a través de les seves xarxes oficials, la informació donada ahir per la prefectura dels Pirineus Orientals, en què avançaven el tancament de la frontera entre Andorra i França, a la RN320, davant de l’episodi de fortes ventades i nevades previst per Protecció Civil. Així doncs, Mobilitat ha explicat que, a causa de les condicions meteorològiques esmentades, les autoritats franceses restringiran el trànsit per a vehicles de més de 19 tones a les 15.00 hores. Més tard, entorn les 17.00 hores, els talls de circulació s’aplicaran també per a tota la resta de vehicles.

La reobertura dels accessos, segons el departament, dependrà de l’evolució meteorològica que es doni aquest diumenge, sent demà dilluns al matí quan s’analitzarà per donar-se, si escau, durant la tarda. Tanmateix, Mobilitat demana a tots els usuaris de la xarxa viària que es mantinguin informats i consultin els canals oficials per a la resta d’actualitzacions, tot recordant que es faran diversos controls policials i l’obligatorietat de portar equipaments especials per a zones muntanyoses.