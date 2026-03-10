Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La prioritat de FEDA és determinar l’abast exacte dels desperfectes i retirar els panells afectats. | FEDA
El Periòdic d'Andorra
Energia solar

El pes de la neu malmet el parc solar de Grau Roig i s’investiga si l’estructura o de qualitat en els materials

Els danys als panells fotovoltaics de l'estructura han obligat a suspendre la producció solar fins que es determini l’abast de l’afectació

El parc solar de Grau Roig ha patit danys després de l’acumulació de neu registrada durant aquest hivern. Segons ha informat FEDA en un comunicat, amb l’inici del desglaç els equips tècnics han inspeccionat la instal·lació i han detectat que una part dels panells fotovoltaics han quedat malmesos pel pes de la neu acumulada.

A conseqüència d’aquesta afectació, la producció d’energia solar del parc s’ha hagut d’aturar temporalment. Davant la situació, la companyia elèctrica ha iniciat els tràmits per analitzar amb detall l’abast dels danys i estudiar-ne les causes.

En aquest sentit, FEDA treballa conjuntament amb les empreses que van participar en el projecte per determinar si els desperfectes responen a un possible error en l’enginyeria o en l’execució de la instal·lació. L’objectiu és aclarir responsabilitats i poder redissenyar i reconstruir el parc amb la màxima rapidesa i garanties.

El pes de la neu ha malmès part dels panells del parc solar de Grau Roig i ha obligat a aturar temporalment la producció d’energia mentre s’analitza l’abast dels danys

La instal·lació, inaugurada l’any 2023 i situada a 2.050 metres d’altitud, havia estat dissenyada tenint en compte les condicions meteorològiques de la zona. El projecte incloïa els requeriments tècnics vinculats a les càrregues de neu i al vent, i preveia que el parc pogués suportar les nevades sense necessitat de retirar manualment la neu durant l’hivern.

Tot i aquestes previsions, l’estructura ha acabat demostrant que no és prou robusta per suportar l’acumulació registrada enguany.

Actualment, la prioritat de FEDA és determinar l’abast exacte dels desperfectes i retirar els panells afectats per poder iniciar al més aviat possible la reconstrucció del parc, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en la producció d’energia.

El parc fotovoltaic de Grau Roig supera els 1,4 milions de kWh produïts en el primer any a ple rendiment

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’ANC-AD confirma un ciberatac a una empresa privada i avisa les entitats que reforcin les infraestructures
Un informe alerta de fins a tres incidents LGBTI-fòbics mensuals al país i assenyala mancances legals i sanitàries
La Policia desplega un dispositiu especial a partir del dijous amb motiu dels festivals Snowrow i Maricongelada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’ocupació hotelera al febrer arriba al 85,27% i es manté elevada malgrat situar-se lleugerament per sota del 2025
  • Parròquies, Societat
L’APTA presenta als coprínceps propostes per a la nova LOGTU i mostra preocupació pel POUP d’Ordino
  • Parròquies, Societat
Cortesao celebra l’entesa amb l’Executiu per impulsar el projecte de la residència d’estudiants a Sant Julià de Lòria
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’APTA presenta als coprínceps propostes per a la nova LOGTU i mostra preocupació pel POUP d’Ordino
  • Parròquies, Societat
Cortesao celebra l’entesa amb l’Executiu per impulsar el projecte de la residència d’estudiants a Sant Julià de Lòria
  • Parròquies
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu