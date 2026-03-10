El pes de la neu malmet el parc solar de Grau Roig i s’investiga si l’estructura o de qualitat en els materials

El parc solar de Grau Roig ha patit danys després de l’acumulació de neu registrada durant aquest hivern. Segons ha informat FEDA en un comunicat, amb l’inici del desglaç els equips tècnics han inspeccionat la instal·lació i han detectat que una part dels panells fotovoltaics han quedat malmesos pel pes de la neu acumulada.
A conseqüència d’aquesta afectació, la producció d’energia solar del parc s’ha hagut d’aturar temporalment. Davant la situació, la companyia elèctrica ha iniciat els tràmits per analitzar amb detall l’abast dels danys i estudiar-ne les causes.
En aquest sentit, FEDA treballa conjuntament amb les empreses que van participar en el projecte per determinar si els desperfectes responen a un possible error en l’enginyeria o en l’execució de la instal·lació. L’objectiu és aclarir responsabilitats i poder redissenyar i reconstruir el parc amb la màxima rapidesa i garanties.
La instal·lació, inaugurada l’any 2023 i situada a 2.050 metres d’altitud, havia estat dissenyada tenint en compte les condicions meteorològiques de la zona. El projecte incloïa els requeriments tècnics vinculats a les càrregues de neu i al vent, i preveia que el parc pogués suportar les nevades sense necessitat de retirar manualment la neu durant l’hivern.
Tot i aquestes previsions, l’estructura ha acabat demostrant que no és prou robusta per suportar l’acumulació registrada enguany.
Actualment, la prioritat de FEDA és determinar l’abast exacte dels desperfectes i retirar els panells afectats per poder iniciar al més aviat possible la reconstrucció del parc, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en la producció d’energia.