Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Pare Noel, avui a Encamp. | Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
Tradicions

El Pare Noel visita Encamp, on rep la visita de la cònsol major i on s’estarà fins demà abans de la cavalcada

Iniciarà el seu recorregut a les 18.00 hores des de la plaça dels Arínsols, posteriorment pujarà pel carrer de la Molina i finalitzarà al parc de l’Ossa

El Pare Noel ha arribat aquest matí a Encamp, on romandrà fins demà al vespre, abans de sortir a repartir els regals a totes les llars. Precisament, de les 10.00 a les 13.30 hores ha estat present a Casa Cristo, on s’hi estarà també des de les 16.00 fins a les 18.30 hores per rebre personalment les cartes dels infants que han reservat plaça per conèixer-lo i explicar-li els regals que desitgen per aquestes festes.

Durant el matí, ha rebut la visita de la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, i del conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans. A més, el Pare Noel també estarà a la parròquia demà, de les 10.00 a les 13.30 hores, tot i que les places per conèixer-lo es van exhaurir dies abans.

A la tarda, iniciarà el seu recorregut a les 18.00 hores des de la plaça dels Arínsols, acompanyat de l’espectacle itinerant ‘Le Bal’, de la companyia Remue Menage. La cavalcada pujarà pel carrer de la Molina i finalitzarà al parc de l’Ossa, on el Pare Noel rebrà els infants que no hagin tingut oportunitat d’entregar-li la carta.

Per altra part, al Pas de la Casa començarà la desfilada des de la plataforma de Grandvalira amb la carrossa fins a la Sala de Festes, amb un espectacle ple de llum, colors i màgia.

Comparteix
Notícies relacionades
[Amb vídeo] Les propietàries d’un local, Andrea Garte i Abril Cols, denuncien un presumpte robatori a uns clients
Baró presenta esmenes per garantir l’accés a la informació financera i reforçar el control parlamentari
L’equip nacional d’esquí de muntanya afronta la nova temporada amb una base jove amb ganes de consolidar-se

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El 71% de la població ja disposa del certificat digital per fer tràmits segurs amb l’administració i empreses del país
  • Societat
Fins a 960 alumnes de tots els sistemes educatius reben una formació en riscos naturals impartida per Protecció Civil
  • Societat
La via per a una evacuació de Gaza passaria per la coordinació amb França o Espanya i obrir el corredor humanitari
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Ordino acollirà per primer cop el Cant de la Sibil·la la nit de Nadal interpretat per dues sopranos i un violoncel·lista
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella reforça la seguretat a l’aparcament Centre Ciutat amb fins a 15 càmeres de videovigilància més
  • Parròquies
Ordino preveu tenir llest el plec de bases del futur centre sociosanitari el pròxim any i iniciar les obres el 2027
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu