El Pare Noel visita Encamp, on rep la visita de la cònsol major i on s’estarà fins demà abans de la cavalcada

El Pare Noel ha arribat aquest matí a Encamp, on romandrà fins demà al vespre, abans de sortir a repartir els regals a totes les llars. Precisament, de les 10.00 a les 13.30 hores ha estat present a Casa Cristo, on s’hi estarà també des de les 16.00 fins a les 18.30 hores per rebre personalment les cartes dels infants que han reservat plaça per conèixer-lo i explicar-li els regals que desitgen per aquestes festes.
Durant el matí, ha rebut la visita de la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, i del conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans. A més, el Pare Noel també estarà a la parròquia demà, de les 10.00 a les 13.30 hores, tot i que les places per conèixer-lo es van exhaurir dies abans.
A la tarda, iniciarà el seu recorregut a les 18.00 hores des de la plaça dels Arínsols, acompanyat de l’espectacle itinerant ‘Le Bal’, de la companyia Remue Menage. La cavalcada pujarà pel carrer de la Molina i finalitzarà al parc de l’Ossa, on el Pare Noel rebrà els infants que no hagin tingut oportunitat d’entregar-li la carta.
Per altra part, al Pas de la Casa començarà la desfilada des de la plataforma de Grandvalira amb la carrossa fins a la Sala de Festes, amb un espectacle ple de llum, colors i màgia.